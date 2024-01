Julian Köster und Christoph Steinert: "Wir waren nah dran"

Rund 45 Minuten lieferte Deutschland Dänemark im Halbfinale der Handball-EM einen harten Kampf, bevor der Weltmeister die Kontrolle auf dem Parkett übernahm. Julian Köster und Christoph Steinert blicken auf einen großen Kampf zurück - und das Ziel für Sonntag voraus.

Nach dem Abpfiff drehten die deutschen Spieler traurig eine Ehrenrunde durch die Lanxess-Arena, bevor sie sich auf die Stühle in der Auswechselzone hockten und ins Leere starten.

"Es war klar, dass wir einen Sahnetag hätten erwischen müssen, da Dänemark der große Favorit ist", erklärte Julian Köster, der sich gegen Dänemark vorne und hinten aufrieb. "Wir bieten hier einen unglaublich starken Kampf, gehen sogar mit einer Führung in die Halbzeit. Wir waren nah dran, hier etwas Großes zu schaffen, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht. Die Enttäuschung ist natürlich riesig."

"Es ist tatsächlich so enttäuschend, weil wir so nah dran waren", erklärte auch Christoph Steinert . "Ich weiß nicht, wie oft es vorkommt, dass man Dänemark schlagen kann. Aber heute war so ein Tag. Mit Sicherheit auch, weil wir so gut gewesen sind. Aber die Enttäuschung ist einfach groß, weil es dann heute nicht geklappt hat."

Der Linkshänder vom HC Erlangen musste vor allem Simon Pytlick in Schach halten, was über weite Strecken gut gelang. Der Flensburger kam am Ende nur auf fünf Tore - ebenso wie auf der anderen Seite der als "Player of the match" ausgezeichnete Renars Uscins sowie seine dänischen Mannschaftskollegen Emil Jakobsen und Mikkel Hansen.

"Wir haben uns 60 Minuten gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Das spürt man dann auch", so Steinert und betont: "Hinten teilt man ja mehr aus, als man einsteckt. Von daher war es ganz schön."

Köster will eine Medaille mitnehmen

In der ersten Halbzeit legte Deutschland direkt ein schnelles 3:1 vor, legte immer wieder nach und war beim 13:10 (28.) auf drei Tore enteilt. "Wir haben taktisch sehr diszipliniert und mit viel Kampf verteidigt und haben Andy die Würfe gegeben, die er haben wollte. Die hat er in der ersten Halbzeit weg genommen", analysierte Steinert.

Der Weltmeister konnte erst beim 15:16 (36.) erstmals in Führung gehen, erst ab dem 18:19 (44.) riss dann der Kontakt ab (21:26, 47.). "Unsere Effektivität vorne ging in der zweiten Spielhälfte ein wenig verloren und hinten kamen wir nicht mehr so an die Bälle ran, die wir uns in der ersten Halbzeit verschafft haben. Die Dänen waren dann sowas von effektiv im Sieben-gegen-sechs - ich glaube, da haben sie keinen einzigen Fehler gemacht", bilanzierte Köster.

"In der zweiten Halbzeit haben dann sowohl Emil Jakobsen von Linksaußen wie auch Simon Pytlick im Durchbruch angefangen zu treffen", ergänzte Steinert. "Wir haben auch drei bis fünf Tore zu wenig aus dem Tempospiel gemacht. Da hätten wir noch konsequenter laufen können und den siebten Feldspieler attackieren können. Ich muss mir das Spiel noch einmal anschauen, aber vom Gefühl war es so."

Julian Köster richtete im Anschluss schon den Blick wieder nach vorne: "Das Spiel um Platz drei ist unser letztes Spiel hier bei der Heim-EM. Wir wollen uns von unseren Fans gut verabschieden. Es ist ein Medaillenspiel. Es ist unser Anspruch, etwas mitzunehmen."