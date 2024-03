Julian Köster: "Laufen diesem Rückstand hinterher"

Die Niederlage gegen Kroatien war am gestrigen Samstag ein Rückschlag für Deutschland: Während der Gegner das Ticket zum Handball-Turnier bei Olympia feierte, müssen die deutschen Spieler den Schalter für das heutige Finale gegen Österreich umlegen. Julian Köster zeigte sich positiv.

An seinem Geburtstag stand Julian Köster in der Mixed Zone und versuchte die Niederlage gegen Kroatien zu erklären. "Insgesamt war es klar, dass es schwieriger wird, als das Spiel gegen Algerien", so der Rückraumspieler, der vor allem in der Anfangsphase eine Hypothek sah.

"Ich glaube, wir verschlafen insgesamt einfach den Start, laufen das gesamte Spiel dem Rückstand hinterher und können den leider nicht mehr drehen", so der Gummersbacher mit Blick auf das 1:5, das Bundestrainer Alfred Gislason zu einer frühen Auszeit zwang.

"Wir sind in der zweiten Halbzeit effektiver, nutzen unsere Chancen", erklärte Julian Köster die Leistungssteigerung nach der Pause. Nach dem 10:16 beim Seitenwechsel kam die DHB-Auswahl bis auf zwei Tore heran. "Die haben wir uns auch in der ersten Hälfte gut rausgespielt, nutzen sie in der zweiten Halbzeit nur besser. Dadurch kommen wir dann auch in die Emotionen rein und können die Halle mitnehmen."

Doch der Anschlusstreffer oder gar die Wende sollte nicht gelingen und so steht Deutschland nun unter Druck. Auf Nachfrage ob es das Geburtsgeschenk dann nachträglich am heutigen Sonntag geben müsse, antwortete Julian Köster klar: "Ja, das ist das Ziel." Der Schlüssel: "Wir brauchen eine bessere Chancenverwertung und eine kompaktere Abwehr - dann bin ich positiv, dass wir das Spiel morgen gewinnen können."

"Es hat absolut nicht an den Fans gelegen", betonte Julian Köster abschließend mit Blick auf die von Alfred Gislason nach dem Auftaktspiel gestartete Diskussion, bei der sich Gislason mehr Unterstützung von den Rängen für die beiden weiteren Partien erhofft hatte. "Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und die Schuld bei uns selbst suchen", so Köster.

Bundestrainer Alfred Gislason: "Rückstand am Ende zu groß"