Julia Maidhof: Das war "sozusagen die erste Halbzeit, die wir 1:0 gewonnen haben"

Am gestrigen Donnerstag konnten Deutschlands Handballerinnen mit einem klaren 31:25-Auftaktsieg gegen Slowenien in die Olympiaqualifikation starten. Mit neun Toren war die beste Torschützin auf Seiten Deutschlands dabei Julia Maidhof. Die Rückraumspielerin als Stimme zum Spiel:

"Wir waren wirklich super vorbereitet auf Slowenien", legte Julia Maidhof in Anschluss an die Auftaktpartie gegen Slowenien als Grundsatz für den Sieg fest. Trotz eines durchaus harten Kampfes habe die Mannschaft "das Spiel denke ich auch in der Abwehr gewonnen", wobei Maidhof Torhüterin Katharina Filter den nötigen Respekt zukommen ließ.

Im Angriff wollten die Deutschen Handballerinnen "ganz klar […] in der etwas defensiveren Abwehr trotzdem in die Tiefe, in die Lücken, ziehen": dies hatte zum Resultat, dass viele Siebenmeter entstanden, bei welchen Maidhof fünf von ihren neun Toren erzielen konnte.

Weniger Tempospiel

Während des Spiels war auffällig, dass die deutschen Handballerinnen weniger auf das Tempospiel zurückgriffen. Maidhof gab zu, dass "eigentlich schon unser Spiel auch das Tempospiel ist. Natürlich schaut man, wann es notwendig ist oder wann wir die Chance haben, dass es erfolgreich wird."

Zu Ende fand da ein "Angriff-Abwehr-Wechsel [statt], wo wir dann gesagt haben: bewusst jetzt das Tempo rausnehmen und das Risiko runterschrauben. Ich denke da können wir nochmal schauen, dass wir vielleicht gegen Montenegro noch einfachere Tempotore erzielen können."

Keine belohnenden Abschlüsse

Zum Start der zweiten Halbzeit begann das Torglück abzunehmen. "Wir [haben] unsere freien Chancen nicht reingemacht; wir haben einige gute Chancen rausgespielt, sind dann aber an der Torhüterin gescheitert", bilanzierte Maidhof.

Weiterhin analysierte sie: "Machen wir die rein, haben wir natürlich einen größeren Puffer, aber trotzdem haben wir es geschafft, dass die Sloweninnen nie näher als drei, vier Tore rankommen. Wir konnten den Abstand gut halten und zum Ende hin sogar nochmal vergrößern."

Neustart Montenegro

"Morgen geht's von vorne los gegen Montenegro", blickte die Rückraumspielerin voraus. Neues Spiel, neues Glück, denn das Spiel gegen Slowenien war "sozusagen die erste Halbzeit, die wir 1:0 gewonnen haben." Gegen Montenegro heißt es erneut volle Leistung, um einen Sieg und ein "2:0" fix zu machen.

"Es hat richtig Spaß gemacht, die (Anm. d. Red.: Zuschauer:innen) haben uns gepusht; da freue ich mich schon auf die nächsten Spiele hier", blickte Maidhof direkt nach der Partie gegen Slowenien mit Elan dem Spiel gegen Montenegro entgegen.