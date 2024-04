Julia Behnke: "Das haben wir gut gemeistert"

Am Samstag hat die DHB-Auswahl mit dem 28:24 (11:7)-Sieg gegen Montenegro den entscheidenden Schritt zu den Olympischen Spielen in Paris gemacht. Julia Behnke analysiert die entscheidenden Elemente im deutschen Spiel.

Ihr habt das zweite Qualifikationsspiel gegen Montenegro mit 28:24 gewonnen. Wie hast du es erlebt?

Julia Behnke:

Ich denke, man hat in beiden Spielen gesehen, dass wir von der ersten Minute an gebrannt haben. Wir haben in beiden Spielen eine geile Abwehr gestellt mit einer überragenden Kathi in beiden Spielen. Das war der Schlüssel. Wir wussten, dass mit Montenegro ein harter Brocken auf uns zukommt. Das haben wir gut gemeistert.

Was hat dir besonders gut gefallen?

Unsere Abwehr - und das Feuer, das wir im Team hatten, ist komplett auf die Fans übergesprungen. Jede, die reingekommen ist, hat sich voll eingebracht. Wir haben im Kollektiv überzeugt. Wir sind glücklich über den Sieg und hoffen, das Ticket heute Abend schon fix zu haben.

Habt ihr erwartet, dass es ihr gegen Montenegro irgendwann mit zehn Toren vorneliegt?

Vorher sicherlich gar nicht, aber wir haben als Einheit zusammengestanden und eine tolle Abwehr gestellt. Wir haben auch ihr Sieben-gegen-sechs super gelöst. Somit kommt das größte Verdienst für den Sieg unserer Abwehr zu.