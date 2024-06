Jugendnationalspielerin komplettiert Kader der HSG Bensheim/Auerbach

Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach werden eine Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs-Leistungsbereich in den erweiterten Kader für die kommende Saison 2024/25 in der Handball-Bundesliga der Frauen aufnehmen. Somit ist das Torhüter-Trio des Bundesligisten komplett.

Marlene Wagner rückt in den Kader der HSG Bensheim/Auerbach. IMAGO/HEN-FOTO

Marlene Wagner wird als dritte Torfrau neben den beiden etatmäßigen Torhüterinnen Helen van Beurden und Vanessa Fehr fungieren. Das vermeldete der Bundesligist in einer Pressemitteilung am heutigen Mittwoch (26. Juni).

Die Jugendnationalspielerin, Jahrgang 2008, wird nach Vereinsangaben aber weiterhin vorwiegend in der A- und B-Jugend Bundesliga der HSG Bensheim/Auerbach eingeplant.

Im September 2022 ist Wagner nach Bensheim gewechselt. Nach der DHB-Sichtung im Februar 2023 konnte sie im Sommer 2023 die ersten Länderspiele gegen die Schweiz absolvieren und ist derzeit Teil der U-16 Nationalmannschaft. Im Januar 2024 wurde Marlene in das Allstarteam beim Deutschland-Cup gewählt.

Flames-Trainerin: Wagner "ein großes Talent"

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm freut sich, dass sie den Ausbildungsweg von Youngster Marlene Wagner weiter begleiten darf: "Wir werden Marlene als dritte Torhüterin mit in den Bundesligakader hochnehmen. Sie kommt aus unserer Akademie und ist ein großes Talent, das wir versuchen weiter zu fördern. Marlene ist noch sehr jung und mit ihr gehen wir wieder den gleichen Weg, wie in den letzten Jahren, in dem wir einer Spielerin die Möglichkeit geben bei uns reinzuschnuppern und sich zu entwickeln."

"Ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass Heike mir ihr Vertrauen schenkt. Ich bin auf die neuen Erfahrungen, die ich machen werde, gespannt. Ich bin sehr dankbar diese Chance jetzt zu bekommen", kommentiert Marlene Wagner.

Mit der Verpflichtung von Marlene Wagner haben die Flames ihre Personalplanungen für die Saison 2024/25 endgültig abgeschlossen. Der Bundesligist such aktuell noch einen Co-Trainer oder eine Co-Trainerin für Cheftrainerin Heike Ahlgrimm, da der bisherige Co-Trainer Dennis Rybakov zum Saisonende sein Amt niederlegt hat.