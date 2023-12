Jugendbundesliga: Magdeburg besiegt Füchse im Topspiel

In der männlichen A-Jugend stand der letzte Spieltag im Kalenderjahr 2023 an. In der Meisterrunde führen der SC Magdeburg und die TSV Burgdorf die Staffeln mit weißer Weste an. Ein Blick auf alle Ergebnisse und die aktuellen Tabelle in der höchsten deutschen Jugendspielklasse.

Der SC Magdeburg feierte einen Sieg im Topspiel gegen die Füchse Berlin. Heinz J. Zaunbrecher