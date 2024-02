Jugendbundesliga: Göppingen, Dormagen und Erlangen mit wichtigen Siegen

Bewegung in der Jugendbundesliga: Frisch Auf Göppingen und der TSV Bayer Dormagen schieben sich in der Meisterrunde I an Bietigheim vorbei. In der Meisterrunde II feierte der HC Erlangen einen wichtigen Erfolg.

Martin Berger (Mitte) erwartet "noch einen engen Kampf" um die Viertelfinaltickets. Heinz J. Zaunbrecher