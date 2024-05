Jugendbundesliga: Füchse Berlin und Rhein-Neckar Löwen mit knappen Niederlagen

Die Saison in der männlichen Jugendbundesliga befindet sich auf der Zielgerade, sowohl in der Meisterschaft wie auch beim DHB-Pokal stehen die Halbfinalisten fest. Noch im Mai fallen die Entscheidungen, am 12.05. findet das Final4 um den DHB-Pokal statt, an den beiden folgenden Wochenenden wird dann in Hin- und Rückspiel der Meistertitel vergeben.

Die Rhein-Neckar Löwen kassierten eine knappe Niederlage im Halbfinal-Hinspiel Tanja Sommer, RNL