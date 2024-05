Jugendbundesliga: Füchse Berlin nutzen Auswärtstorregel, Löwen gewinnen Abwehrschlacht

Die Saison in der männlichen Jugendbundesliga befindet sich auf der Zielgerade, in den Halbfinals wurden die besten zwei Mannschaften ermittelt. Noch im Mai fallen die Entscheidungen, am 12.05. findet das Final4 um den DHB-Pokal statt, an den beiden folgenden Wochenenden wird dann in Hin- und Rückspiel der Meistertitel vergeben.

In der Meisterschaft gab es zum Auftakt der Halbfinals am Maifeiertag knappe Heimsiege. Der HC Erlangen konnte vor 1.224 Zuschauern die Füchse Berlin mit 37:34 (21:18) niederringen. "Die Jungs waren bereit den Kampf anzunehmen, sich zu wehren und viel zu agieren anstatt zu reagieren", schilderte Erlangens Trainer Andreas Slowik.

Die Entscheidung fiel am Samstag im Vorfeld der Zweitligapartie zwischen dem 1. VfL Potsdam und dem TV Großwallstadt. Erlangen zeigte eine furiose erste Halvzeit und führte zeitweise mit vier Toren. In der zweiten Halbzeit aber kämpften sich die Füchse nach dem 17:21 (38.) noch einmal zurück, glichen zehn Minuten vor dem Ende zum 28:28 aus und siegten am Ende mit 35:32. Das reichte aufgrund der Auswärtstorregel.

Die TSV Burgdorf konnte sich beim 26:23 (15:10) über die Rhein-Neckar Löwen ebenfalls ein Polster von drei Toren erspielen. "Wir haben den Beginn völlig verschlafen", sagte Löwen-Trainer Daniel Haase. "Wir sind dem Rückstand permanent hinterhergelaufen, haben zwar verkürzt, kamen aber nicht mehr heran." Sven Hylmar trauerte der zwischenzeitlich größeren Führung nicht nach. "Wir genießen die Leistung und das Ergebnis, aber am Donnerstag gilt das schon nicht mehr. Dann beginnt die Vorbereitung auf das Rückspiel", so der Recken-Coach vor dem Rückspiel am Sonntag in Östringen.

In diesem triumphierten die Junglöwen dann aber hauchzart. Von Beginn an lieferten sich beide Mannschaften eine Abwehrschlacht, zur Pausen führten die Mannheimer mit 9:8 und hätten im Vergleich über beide Spiele so den Kürzeren gezogen. Erst in der Crunchtime warfen sich die Löwen dann das benötigte plus vier heraus, welches Felix Göttler per Buzzerbeater zum 21:17-Endstand bestätigte und sein Team somit ins Finale katapultierte.

Im DHB-Pokal konnten beim Vergleich Nord gegen Süd die Tabellenzweiten sich behaupten. Der THW Kiel demonstrierte gegen die HSG Balingen-Weilstetten Auswärtsstärke, dem 25:25 im Hinspiel folgte ein deutlicher 41:29-Auswärtssieg. Der TV Bittenfeld legte mit einem 28:22 im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt vor und erreichte dann mit einem 24:24-Remis an der Förde das Final4.

Im Duell West gegen Mitte triumphierten hingegen die Tabellenführer. Der 1. VfL Potsdam gewann beide Duelle gegen den VfL Eintracht Hagen (29:25, 26:25). Die Bonner JSG schaffte mit dem 30:30 bei der MT Melsungen eine gute Ausgangslage und siegte dann im Rückspiel in eigener Halle mit 26:24.

Die Handballer aus der Bundesstadt haben auch den Zuschlag für die Ausrichtung des Final-Four-Turniers um den DHB-Pokal der männlichen A-Jugend erhalten. Gespielt wird am 12. Mai ab 11 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Sonnenhügel in Königswinter-Oberpleis vor bis zu 1100 Zuschauern.

chs

Deutsche Meisterschaft - Halbfinale

Datum Heim Gast Ergebnis 01.05.2024 HC Erlangen Füchse Berlin 37:34 (21:18) 01.05.2024 TSV Burgdorf Rhein-Neckar Löwen 26:23 (14:10) 04.05.2024 Füchse Berlin HC Erlangen 35:32 (10:13) 05.05.2024 Rhein-Neckar Löwen TSV Burgdorf 21:17 (9:8)

Deutsche Meisterschaft - Viertelfinale

Datum Heim Gast Ergebnis 20.04.2024 SG BBM Bietigheim HC Erlangen 29:31 (16:15) 21.04.2024 HSV Hamburg Füchse Berlin 28:44 (11:18) 21.04.2024 TSV Bayer Dormagen Rhein-Neckar Löwen 29:29 (15:14) 21.04.2024 TSV Burgdorf SC Magdeburg 33:28 (19:15) 26.04.2024 SC Magdeburg TSV Burgdorf 34:31 (20:15) 27.04.2024 HC Erlangen SG BBM Bietigheim 31:31 (20:12) 27.04.2024 Rhein-Neckar Löwen TSV Bayer Dormagen 35:25 (16:10) 28.04.2024 Füchse Berlin HSV Hamburg 31:29 (15:16)

DHB-Pokal - Final4

Datum Heim Gast Ergebnis 12.05.2024 TV Bittenfeld Bonner JSG n.n. 12.05.2024 THW Kiel 1.VfL Potsdam n.n. 12.05.2024 Sieger 1 Sieger 2 n.n.

DHB-Pokal - Viertelfinale