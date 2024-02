Jugendbundesliga: Doppel-Sieg für die Füchse - Burgdorf hinter Löwen

Volles Programm in der männlichen Jugendbundesliga: Sowohl in der Meister- als auch in der Pokalrunde stand am vergangenen Wochenende ein kompletter Spieltag an. Die Füchse Berlin und der HC Empor Rostock waren sogar doppelt im Einsatz. Ein Blick auf die Ergebnisse und Tabellen.

David Soos feierte mit der HSG Konstanz einen Sieg gegen Hochdorf und ist nicht mehr Tabellenletzter. Christian Elbe/HSG