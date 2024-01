Jugend forscht bei Hertha: Hoffmann und Lum im Profi-Camp dabei

Jetzt darf das nächste Top-Talent bei den Profis vorspielen: U-17-Akteur Boris Mamuzah Lum (16) gehört zum Tross von Zweitligist Hertha BSC, der am Sonntagmorgen ins einwöchige Trainingslager nach Spanien aufgebrochen ist.

Der deutsche U-16-Nationalspieler, dessen Stammareal das defensive Mittelfeld ist, gilt als herausragender Spieler seines Jahrgangs. In der vergangenen Saison wurde Lum aus der U16 in die U17 hochgezogen und spielte sich als 2007er-Jahrgang mit neun Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost sowie sechs Begegnungen in der Sonderspielrunde fest. In der aktuellen Saison sind für ihn bislang 17 Einsätze in der U-17-Bundesliga Nord/Nordost verbucht. Ende Juli hatte Hertha Lum, der auch bei Bundesliga-Topklubs auf dem Zettel steht, langfristig gebunden.

Lum reist mit nach Spanien - Hoffmann liefert solides Debüt

Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, hatte damals gesagt: "Boris ist ein veranlagter zentraler Mittelfeldspieler, der Spielintelligenz mit der nötigen Zweikampfstärke verbindet. Auf und neben dem Platz ist er ehrgeizig und lernbegierig. Wir werden weiter an seinem Potenzial arbeiten, denn wir trauen ihm langfristig eine gute Entwicklung zu."

Jetzt kann sich Lum in La Manga in der Region Murcia eine Woche lang Cheftrainer Pal Dardai präsentieren. In U-19-Akteur Tim Hoffmann (18), einem spielstarken Innenverteidiger, zählt ein weiteres Talent aus der Akademie zum Reisekader, der insgesamt drei Keeper und 24 Feldspieler umfasst. Hoffmann hatte am Samstag im Testspiel gegen Drittligist Erzgebirge Aue (2:0) in der zweiten Halbzeit in der Dreierabwehrkette eine unaufgeregte Vorstellung abgeliefert.

Tim bringt immer Leistung. Pal Dardai

"Ich habe in der Hinrunde viele U-19- und U-23-Spiele gesehen", sagt Dardai. "Tim bringt immer Leistung. Ich glaube, aus ihm können wir sogar einen Sechser machen." Hoffmann, Stammkraft in der U19, kam in der laufenden Saison bereits sechsmal in der Regionalliga Nordost für Herthas U23 zum Einsatz.

Top-Scorer Reese muss noch passen

In Spanien dabei sind auch Nader El-Jindaoui, der Ende 2023 sein Pflichtspieldebüt bei Herthas Profis gegeben hatte, und U-23-Stammkraft Tony Rölke. Rölke hatte gegen Aue im zweiten Durchgang auf der Doppel-Sechs agiert, El-Jindaoui auf der Zehn. Erwartungsgemäß dabei sind auch Jeremy Dudziak, Palko Dardai und Ibrahim Maza, die nach ihren langwierigen Verletzungen aktuell wieder Tritt fassen. Agustin Rogel (nach Knie-OP) und Bence Dardai (nach Sprunggelenksverletzung) werden hingegen in Berlin mit Athletiktrainer Hendrik Vieth arbeiten.

„Bence wird einige Läufe absolvieren, damit er wieder einsteigen kann, wenn wir zurückkommen", sagt Coach Dardai, der in La Manga auf Top-Scorer Fabian Reese (schlechte Blutwerte nach Corona-Infektion) und Torwart Robert Kwasigroch (Infekt) verzichten muss. Nicht dabei sind zudem Myziane Maolida, Kelian Nsona und der gegen Aue in der zweiten Halbzeit auf der linken Schiene aufgebotene Anderson Lucoqui. Für das Trio werden Abnehmer gesucht.