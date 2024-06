Jürgensen unterschreibt in Illertissen

Lasse Jürgensen wechselt zum FV Illertissen. Der 26-jährige Abwehrspieler stand vergangene Saison in Diensten des VfR Aalen, mit dem er aus der Regionalliga Südwest abstieg. Die bayerische Staffel kennt der Deutsch-Däne aus seiner Zeit beim FC Augsburg II. Illertissens Sportlicher Leiter Sergio Pereira erzählt in einer Meldung: "Mit Lasse haben wir uns schon zu seiner Zeit in Rödinghausen beschäftigt. Dass er sich nun für uns entschieden hat, zeigt, dass sich der FVI dementsprechend entwickelt hat und eine Strahlkraft besitzt. Lasse wird unsere Abwehr mit seinem sehr guten Aufbauspiel und seiner Qualität in Kopfballduellen verstärken, zudem bringt er viel Körperlichkeit mit."