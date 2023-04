Jürgen Press im Interview: "Wir in Europa haben schon gut gearbeitet"

Der gebürtige Ingolstädter Jürgen Press war Jugendtrainer beim MTV Ingolstadt und dem FC Bayern. Neben einigen Stationen in Südamerika trainierte der Pro-Lizenz-Inhaber die U-20-Nationalmannschaft Nigerias und war an der Gründung des FC Ingolstadt maßgeblich beteiligt. Zuletzt sprang der heute 57-Jährige für den Endspurt der Saison 2020/21 beim insolventen KFC Uerdingen ein. Im kicker-Interview blickt er zurück.

Herr Press, Ihre letzte Trainerstation beim KFC Uerdingen liegt rund zwei Jahre zurück. Juckt es Ihnen in den Fingern, wieder auf dem Platz zu stehen?

Natürlich würde ich gerne nochmal etwas Interessantes machen. Ich könnte jederzeit wieder nach Südamerika gehen, aber die große Distanz ist aktuell mit der familiären Situation nicht leicht vereinbar. Optimal wäre eine Anfrage aus Europa, die mich sportlich reizen würde.

Schauen wir auf Ihre letzte Aufgabe: Wie kam Ihr Engagement in Uerdingen damals zustande?

Über Stefan Reisinger (damals Interimstrainer beim KFC, Anm. d. Red.) und seinen Berater Michael Koppold. Da Stefan die Lizenz nicht hatte, durfte er nur zwei Spiele betreuen. Deshalb suchten sie einen Trainer, der erstens die Lizenz hat und bei dem es zweitens im Zwischenmenschlichen schnell funktioniert. Wir hatten nur vier Wochen Zeit und es war eine sehr bedrohliche Situation. Da war es wichtig, dass man sich nicht mehr lang beschnuppern muss, sondern dass man sich kennt und weiß, was Sache ist.

Es war von Anfang an klar, dass Sie nur für die letzten vier Ligaspiele unterschreiben?

Ja. Meine Intention war, danach etwas anderes zu machen. Ich war damals im Gespräch als Nationaltrainer der chilenischen U20. Das hätte mich sehr gereizt. Deshalb war für mich klar: Mission Klassenerhalt und dann soll sich Uerdingen wieder neu aufstellen.

War im Hinblick auf die Insolvenz eine Verunsicherung in der Mannschaft zu spüren?

Natürlich. In der Winterpause vor meiner Zeit sind ein paar renommierte Spieler abgegeben worden. Dadurch ist der Kader auf 15 Profis geschrumpft und es gab Unsicherheit, wie es weitergeht. Es waren viele Spieler mit dem Ziel gekommen, vorne mitzuspielen. Und jetzt steckten sie im Abstiegskampf, was psychisch eine ganz andere Situation ist.

Als gebürtiger Ingolstädter haben Sie - wo sonst -bei Audi als gelernter Schlosser gearbeitet. Wie sind Sie Trainer geworden?

Ich habe mit 18, 19 Jahren gemerkt, dass es als Spieler nicht für den Profifußballreicht. Mit 22 Jahren bin ich dann als Aushilfstrainer auf die Trainerschiene geraten. Von da an ging es stets sportlich voran. Auf meine Jugendtrainer-Stationen beim TSV Gaimersheim, MTV Ingolstadt und FC Bayern München blicke ich immer noch gerne zurück.

Die Zusammenarbeit mir Gerd Müller war für mich ein unvergessliches Jahr an der Seite eines ganz besonderen Menschen.

Dann machen wir das doch: Beim FC Bayern waren Sie drei Jahre lang Cheftrainer im Nachwuchsbereich und 1994/95 Co-Trainer von Gerd Müller in der U19.

Stimmt, in der Saison hatte ich zum Abschluss meiner Bayern-Zeit die Ehre, mit Gerd Müller zusammenzuarbeiten. Für mich war das ein unvergessliches Jahr an der Seite eines ganz besonderen Menschen. Nicht nur fußballerisch, auch menschlich war Gerd einer der Größten. Er hat am Warmlaufen erkannt, mit welchem Spieler etwas nicht stimmt. Er hatte ein unglaubliches Gespür und Feingefühl.

Neben Chile (im Bild) war Jürgen Press noch auf Kuba, in Costa Rica und in Panama aktiv. Jürgen Press

Warum ging es für Sie bei den Bayern nicht weiter? So einen Job kündigt man doch kaum selbst.

Die Jugend dort wurde komplett umstrukturiert und auch bei den jüngeren Jahrgängen wurden hauptamtliche Trainer eingestellt. Leider war das Trainerprofil auf einen Acht-Stunden-Tag ausgerichtet und ich hätte meinen Haupt-Job bei Audi aufgeben müssen. Das Risiko war mir damals zu groß und ich habe das Angebot abgelehnt.

Sie haben nicht nur das Angebot der Bayern ausgeschlagen, sondern gleich Deutschland den Rücken gekehrt und sind nach Mittel-und Südamerika gereist.

Ich habe beschlossen, mal länger ins Ausland zu gehen, dort Entwicklungshilfe im Fußball zu leisten und Erfahrungen zu sammeln. Dafür habe ich mit meinem Chef bei Audi vereinbart, dass ich von April bis Oktober Vollzeit arbeite und die restlichen Monate frei bekomme.

Welchen Eindruck haben Sie vom Fußball dort bekommen?

Überall wo ich war, ob auf Kuba, in Panama, in Costa Rica, stellte ich fest, dass wir in Europa schon gut gearbeitet haben. So viel Neues an Taktik oder Trainingsprinzipien gab es dort nicht. Aber es war sehr interessant für mich, die verschiedenen Länder und Kulturen kennenzulernen.

Ich kam meistens als Gast und durfte als Freund wieder gehen.

Welche Unterschiede unter den lateinamerikanischen Ländern haben Sie fest gestellt?

Kuba war extrem wegen des Castro-Kommunismus. Außerdem war die Infrastruktur nicht optimal, die Spieler hatten teilweise zwei, drei Stunden Anfahrt mit dem Bus. Aber bei den Top-Klubs in Costa Rica wurde schon professioneller gearbeitet. Da gab es ordentliche Plätze und genügend Trainingsequipment. Aber natürlich hinkt ein Vergleich mit deutschen Profivereinen.

Welches Land war bezogen auf die Infrastruktur am fortschrittlichsten?

In Chile haben fast alle Klubs der ersten und zweiten Liga gute Trainingsbedingungen. Auch weil Chile mit das reichste Land Südamerikas ist. Der größte Unterschied zu Europa ist die Kultur in Süd-und Mittelamerika.

Zum Beispiel?

Auf den Fußball bezogen: In der Regel haben alle südamerikanischen Klubs einen oder mehrere Besitzer. Und die denken in erster Linie an den schnellen Profit. Viele interessiert nicht einmal, was in einer Woche oder in einem Jahr ist. Langfristige Projekte sind daher sehr schwierig. Das ist natürlich hinderlich in der Entwicklung und Förderung von Talenten. Privat habe ich gemerkt, dass Gastfreundschaft und Herzlichkeit großgeschrieben wird. Ich kam meistens als Gast und durfte als Freund wieder gehen.

Langfristige Projekte haben Sie dafür nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland begleitet. 2003 sind Sie zum ESV Ingolstadt gegangen, um eine entscheidende Rolle bei der Fusion mit dem MTV zum FC Ingolstadt zu spielen.

Ja, beim ESV Ingolstadt war Peter Jackwerth Sponsor und Initiator. Er hatte zu der Zeit Hunderttausende in den Verein gesteckt, der damals in der Bezirksoberliga gegen den Abstieg spielte. Und er fragte mich, ob ich als Trainer und Sportdirektor übernehme. Also sind wir das Projekt Fusion mit viel Herzblut und Peters Eigenkapital 2004 angegangen.

Sie waren also auch für die Kaderplanung zuständig. Wie lief das mit Blick auf die anstehende Fusion?

Wir verpassten selbst sportlich in der Rückrunde nur knapp den Aufstieg, hatten mit dem MTV Ingolstadt, der in der Liga über uns spielte, aber noch die Chance, in die Bayernliga aufzusteigen. Also hat Peter Jackwerth die Spieler, die er eigentlich zum ESV holen wollte, zum MTV gegeben und so sind sie aufgestiegen. Somit konnte ich in der nächsten Saisongleich in der Bayernliga übernehmen.

Nur mussten Sie vorher aus zwei Vereinen einen machen.

Genau. Da war die große Problematik, dass wir nicht nur rund 20 Spieler jeweils von beiden Vereinen hatten, sondern auch ein doppeltes Betreuerteam. Das waren ganz harte Entscheidungen, die ich als Trainer und Sportdirektor treffen musste. Teilweise Leute zu entlassen, die schon Jahre im Verein tätig waren und nichts falsch gemacht hatten.

Worauf haben Sie bei der Kaderzusammenstellung geachtet?

Ich wollte viele Studenten haben, weil die mehr Zeit haben zum Trainieren und ausgeruhter sind. Das war ein großer Vorteil, deshalb waren wir auch so gut. Im zweiten Jahr haben wir dann umgestellt auf Halbprofitum, haben sechs, sieben Profispieler geholt und sind souverän in die Regionalliga aufgestiegen.

In Nigeria wurde der Trainer mit bewaffneter Kolonne ins Trainingscamp gefahren. Jürgen Press

Dort wurden Sie gleich Fünfter...

... und wir waren der Zeitplanung unserer Ziele damit immer ein, zwei Jahre voraus. Weil wir ein kleines, kompaktes Team waren und sehr gutgearbeitet haben. Ich merkte aber schon, dass es zu viel ist in dieser Doppelfunktion und holte dann mit Harald Gärtner einen Sportmanager mit ins Boot.

Das Modell, zugleich als Trainer und Sportdirektor zu arbeiten - wie ist das zu schaffen?

Es waren immer 14, 15 Stunden. Aber ich empfand das nie als Arbeit, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe das geliebt.

2013 haben Sie angeheuert als Co-Trainer der nigerianischen U20-Nationalmannschaft. Wie kam das?

Manfred Bender, der das vorher bei Nigeria gemacht hatte, hat mich empfohlen. Die Nigerianer arbeiten nämlich immer gerne mit Deutschen zusammen. Offiziell ist es bei den Jugendmannschaften der Co-Trainer, nur bei der ersten Mannschaft darf es ein Ausländer sein. Darunter haben sie immer Nigerianer als Cheftrainer und Ausländer, die unterstützen.

Auf den Autos vor mir und hinter mir saßen Männer mit Maschinengewehren. So wurde ich in Nigeria zum Trainingscamp gefahren.

Wie waren Ihre ersten Erfahrungen in Nigeria?

Vom Flughafen dort wurde ich abgeholt mit einer Auto-Kolonne. Auf den Autos vor mir und hinter mir saßen Männer mit Maschinengewehren. So wurde ich zum Trainingscamp gefahren. Das war umringt von hohen Mauern, die bewacht waren. Ich war drei Monate dort und fast nur im Trainingscamp. Wir sind nur dreimal zu Testspielen und einmal zur Botschaft nach Lagos rausgefahren. Sonst konnte ich nicht raus, weil das gefährlich gewesen wäre.

Sie haben dann mit der Mannschaft an der U20-Weltmeisterschaft in der Türkei teilgenommen. Was haben Sie dabei erlebt?

Am Nachmittag vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Südkorea kam der Kapitän zu mir und sagte, dass die Mannschaft morgen nicht spielt. Weil der Verband ihr noch Geld schuldet. Ich versuchte, ihn zu überzeugen, aber er blieb stur. Und dann einigten sich Spieler und Verband spät in der Nacht. Das muss man sich mal bei einem deutschen Spieler vorstellen. Der wäre am nächsten Tag nervlich gar nicht in der Lage, Fußball zu spielen.

Warum waren die Spieler so konsequent?

Hätten wir gegen Südkorea verloren und wären ausgeschieden, hätten wir direkt für den nächsten Tag Tickets für den Rückflug nach Nigeria gehabt. Und die Spieler hätten die Verbandsfunktionäre nie wieder gesehen. Diese Praxis bekommt man auch bei anderen afrikanischen Ländern mit.

Aus Ihrem damaligen WM-Kader sind einige Profis entsprossen. Beispielsweise Wilfred Ndidi, der seit 2017 für Leicester City spielt.

Mit dem hatte ich ein Erlebnis... Da waren wir in einem Hotel in Europa und ich habe die Spieler in der Früh geweckt. Da hat Ndidi am Boden geschlafen -in einem guten Hotel. Ihm war das Bett zu weich, darauf konnte er nicht schlafen. Das ging vielen afrikanischen Spielern so.

Von außen werden Nationaltrainer oft belächelt, weil sie nur eine Handvoll Spiele im Jahr haben. Wieviel Arbeit macht der Job wirklich im Vergleich zum Vereinstrainer?

Ich glaube, Nationaltrainer ist insgesamt weniger Arbeit als Vereinstrainer. Du hast geballt mehr Arbeit und dann Phasen, in denen du nicht einmal unbedingt im Land sein musst. Vereinstrainer zu sein, bedeutet eine Sieben-Tage-Woche -egal in welcher Profiliga. Wenn du zum Beispiel am Samstag Spiel hast, ist am Sonntag Nachbesprechung, Auslaufen und Spielersatztraining. Am Montag haben die Spieler frei, aber der Trainer plant ja die Trainingswoche. In Südamerika ist es übrigens anders: Da ist der erste Tag nach dem Spiel direkt frei.

Ist das aus medizinischer Sicht denn sinnvoll?

Das zu beurteilen, maße ich mir nicht an. Ich habe beide Varianten erlebt und beides hat funktioniert. Manche Vereine machen auch am Mittwoch erst frei.

Was haben Sie durch Ihre Auslandsstationen an Erfahrungen im Umgang mit Spielern gewonnen?

Die Kulturen sind total unterschiedlich. Ich kann einen deutschen Spieler im Training vor der Gruppe auf einen Fehler hinweisen und beispielsweise seinen Laufweg korrigieren. Würde ich das in bestimmten Kulturen machen, dann verlieren die Spieler ihr Gesicht. Das ist wie eine Ehrverletzung. Da muss man einen Spieler beiseitenehmen und ihm das unter vier Augen erklären.

Sind Sie mit Ihrer großen Erfahrung jetzt ein besserer Fußballtrainer?

Mit Sicherheit. Als ich in Ingolstadt war, war ich noch sehr jung. Und als junger Trainer machst du viele Fehler. Die werden mit den Jahren viel weniger. Du wirst besser.