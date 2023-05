Jürgen "Atze" Friedrich: "Otto hat mich für verrückt erklärt"

Als Boss des 1. FC Kaiserslautern hat Jürgen "Atze" Friedrich (79) das Wunder 1998 erst ermöglicht. 25 Jahre nach dem Meistertitel ist er für viele der Sündenbock.

Ein schwerer Beinbruch setzte 1973 der Karriere des Mittelfeldstrategen nach 236 Bundesliga-Spielen mit 29 Jahren ein Ende. Drei Jahre später war Jürgen "Atze" Friedrich zurück auf dem Betze: als Präsident. In seinen Amtszeiten zwischen 1976 und 1981 sowie 1985 und 1988 hat der gelernte Großhandelskaufmann mit innovativen und unkonventionellen Ideen den Klub entscheidend geprägt und nach vorne gebracht.

Er war ein Szenekenner, erstklassig vernetzt. Sportlich spielte der FCK erstmals konstant um Spitzenplätze. Nach dem Abstieg 1996 übernahm Friedrich ein drittes Mal Verantwortung. Seine erste Amtshandlung war die Verpflichtung von Otto Rehhagel, ein Coup, der die Geschichte der Bundesliga prägen sollte. Doch obwohl Friedrich den sensationellen Durchmarsch erst ermöglichte, ist er in Kaiserslautern der Sündenbock für den Niedergang des Traditionsvereins. Den Betzenberg hat Friedrich seit seiner Demission 2002 nicht mehr besucht. Heute lebt er in Frankfurt.

Otto Rehhagel wurde beim FC Bayern kurz vor dem UEFA-Cup-Finale entlassen, Ende April 1996. Drei Monate darauf unterschrieb er beim Absteiger aus Kaiserslautern. Wie haben Sie das angestellt, Herr Friedrich?

Der erste Abstieg war für die Fans und die Stadt ein sportlicher Schock. Ich habe also gesagt: Ich mach' es ein drittes Mal! Ich war mit meiner Frau in Italien, wir haben uns unterhalten, ich war mit den Gedanken aber woanders. Sie hat gefragt: Was ist los? Ich war zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, dass wir Eckhard Krautzun als Trainer nicht behalten konnten.

Der beim Rekordmeister geschasste Rehhagel, der zuvor Bremen zum Europapokalsieg und zu zwei Meistertiteln geführt hatte, schien nicht gerade eine naheliegende Option zu sein.

Mir war klar, das wird schwierig. Aber machbar. Wir waren befreundet, wir haben zusammen hier gespielt. Wir waren auch mal unterschiedlicher Meinung, haben uns aber genau deshalb so gut ergänzt. Ich rufe also den Otto an. Wie immer ging seine Frau Beate ans Telefon. Ich sagte: Was macht der Meister hinten im Sessel, ich weiß genau, dass der wieder mit den spitzen Ohren zuhört … (lacht)

Es wusste jeder von Anfang an, dass es eine ganz schwere Geschichte wird.

Beate hat Sie zu ihrem Mann weitergereicht, was sie nicht mit jedem macht.

Er hat mich natürlich erst mal für verrückt erklärt: "Sag mal, spinnst du? Ich gehe doch nicht zu einem Absteiger!" Er war zu Recht noch am Boden zerstört, das war sehr unfair, was ihm in München widerfahren ist. Ich erzählte ihm: Jetzt können wir in Deutschland eine richtig schöne sportliche Klatsche verteilen, indem ein Trainer von einem Weltverein zu einem Zweitligisten geht. Warum er sich das alles überhaupt angehört hat? Zweimal hat er in diesem Telefonat gesagt: Du warst damals mein Mannschaftsführer! Am nächsten Tag hat er zugesagt.

Finanziell war das kein Problem?

Wir haben uns im Operncafé in Frankfurt getroffen. Als ich über das Wirtschaftliche sprechen wollte, hat Otto nur gesagt: Setze einfach den Vertrag auf, ich unterschreibe. Dieses totale Vertrauen zueinander war der Ausgangspunkt von allem. Drei Tage später ist er mit der Mannschaft ins Trainingslager gefahren.

Das Aufstiegsjahr verlief holprig.

Es wusste jeder von Anfang an, dass es eine ganz schwere Geschichte wird. Für uns war jedes Spiel wie ein Pokalspiel. Doch obwohl wir als Erster aufgestiegen sind, war immer nur Meckerei, einen scheiß Fußball würden wir spielen … Uns ging es nur darum, erfolgreich zu sein. Wir hatten auch im Meisterjahr unsere Rückschläge, doch wir sind immer als Einheit aufgetreten, das hat uns stark gemacht.

Was dachten Sie, als der Spielplan Rehhagel nach dem Aufstieg direkt am 1. Spieltag die Rückkehr nach München bescherte?

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das größer thematisiert hätten. Nach dem 1:0-Sieg ist Otto rumgelaufen wie ein HB-Männchen. Zu Recht! So ein Erfolg belebt natürlich das Selbstvertrauen, keine Frage. Wir waren ab dem 4. Spieltag Erster, 31. Spieltage am Stück, das müssen Sie sich mal vorstellen. Niemand hatte uns auf dem Zettel, niemand hat uns ernst genommen.

War die gewachsene Struktur der Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg?

Die vielen gestandenen Spieler haben dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft wie in einem Kokon fühlte. Ganz speziell Andy Brehme, er hat höchste Achtung verdient. Ein Spieler wie er, Weltmeister, hat sich super ins Mannschaftsgefüge eingereiht und hat seinen Beitrag geleistet, obwohl er nicht viel gespielt hat. Schon nach dem Abstieg wären Spieler seines Kalibers woanders abgehauen. Er nicht.

Wir haben die ganze Nacht gefeiert, gegen vier oder fünf Uhr bin ich dann gemütlich allein am Stadion vorbei nach Hause gelaufen.

Nach der famosen Hinrunde mit nur zwei Niederlagen gab es ab Ende März eine Durststrecke mit drei Unentschieden und einer Niederlage. Ist die Mannschaft nervös geworden?

Wir hatten die Lockerheit verloren und uns gefragt: Das gibt’s doch gar nicht, was fehlt uns? Aber wir haben die Kurve gekriegt, weil die Mannschaft und alle drum herum unheimlich zusammengestanden haben. Da gab es keine Vorwürfe oder Anfeindungen. Es hat uns natürlich geholfen, dass die Bayern auch viel geholpert sind. Giovanni Trapattonis Wutrede hatte ja auch gerade ihr 25. Jubiläum (lacht). Hätten wir aber das Spiel in Bielefeld verloren, es wäre ein Genickschlag für uns gewesen.

Das war ein Nachholspiel vor dem 33. Spieltag, Jürgen Rische rettete spät das 2:2. Drei Tage später machte der FCK mit einem 4:0-Heimerfolg über Wolfsburg die Sensation perfekt, weil Bayern in Duisburg nur 0:0 spielte.

Da gab es kein Halten mehr. Das sind Erlebnisse, die vergisst du nicht mehr in deinem Leben. Kein Mensch hat an uns geglaubt. Wir haben die ganze Nacht gefeiert, gegen vier oder fünf Uhr bin ich dann gemütlich allein am Stadion vorbei nach Hause gelaufen.

So ruhig war es in den folgenden Jahren in Kaiserslautern nicht mehr - obwohl der sportliche Erfolg zunächst noch da war. 1999 scheiterte der FCK erst im Viertelfinale der Champions League am FC Bayern, 2001 im UEFA- Pokal-Halbfinale an Deportivo Alaves. In der Bundesliga wurde der FCK zuvor zweimal Fünfter. Doch die gute Stimmung war verflogen.

Verpflichtungen wie die von Weltmeister Youri Djorkaeff oder Taribo West stehen exemplarisch für die Probleme in der Kabine und der Geschäftsstelle. Nach seinem Rücktritt 2002 erlebte Friedrich einen tiefen Fall: Sein Nachfolger René C. Jäggi stellte eine Selbstanzeige wegen verdeckter Zahlungen für Persönlichkeitsrechte an Spieler während der Ära Friedrich, zahlte 8,9 Millionen Euro an das Finanzamt und erklärte den Verein im Sommer 2002 für nahezu Bankrott. Noch ein Jahr zuvor war ein Rekordumsatz von 123,8 Millionen D-Mark (12,7 Millionen Überschuss) erwirtschaftet worden.

Über den tatsächlichen damaligen Zustand des Vereins gehen die Meinungen bis heute auseinander. Im Oktober 2005 kam das Landgericht Kaiserslautern zu einem abschließenden Urteil: Statt der von Jäggi gezahlten 8,9 Millionen Euro war dem damaligen Erstligisten nur eine Steuerhinterziehung in Höhe von rund einer Million Euro nachzuweisen. Doch Friedrichs Ruf war längst ruiniert. Er wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, seine Kollegen Robert Wieschemann und Gerhard Herzog zu Geldstrafen.

Hatte man beim FCK mit dem Anspruch, den Bayern dauerhaft Konkurrenz machen zu wollen, den Bezug zur Realität verloren?

Wir hatten Ansprüche und Ziele, aber das habe ich so nie gesagt. Zweimal der 5. Platz, das war gar nicht so schlecht. Das hat den Leuten aber nicht mehr gereicht. Aber auf Augen- höhe mit einem Verein aus einer Millionenstadt zu sein, während wir jedem Sponsor hinterherlaufen mussten, um übertrieben gesagt 20 Flaschen Wein zu bekommen - es wäre Blödsinn, nur daran zu denken. Wir hatten immer an unseren Einnahmen zu knabbern, aber wir haben nie gezockt. Solange ich beim FCK war, haben wir uns finanziell nie verhoben. Ich weiß es noch gut, kurz nach meinem Rücktritt war ich in München auf dem Geburtstag von Karl Hopfner (damals Bayern- Vorstand; Anm. der Redaktion). Da kamen Franz Beckenbauer (damals Bayern-Präsident) und Herbert Hainer (damals Adidas-Vorstand) zu mir. Sie sagten: "Atze, du musst verhindern, dass dieser Mann (Jäggi) dein Nachfolger wird. In zwei Jahren seid ihr am Ende." Sie haben sich nur knapp verschätzt, es dauerte vier Jahre bis zum Abstieg.

Wenn ich das nicht gemacht hätte, man hätte mich entlassen müssen. 16 Millionen Euro und du hast ein neues Stadion.

War der Stadionausbau zur WM 2006 wirtschaftlich eine Nummer zu groß für den FCK?

Das waren für uns 16 Millionen Euro. Ein Drittel wir, der Rest die Stadt und das Land. Wer da sagt, die beim FCK spinnen ein bisschen, dem kann ich nur entgegnen: Wenn ich das nicht gemacht hätte, man hätte mich entlassen müssen. 16 Millionen Euro und du hast ein neues Stadion.

Die zunächst veranschlagten Kosten in Höhe von 48,3 Millionen Euro erhöhten sich im Laufe des knapp vierjährigen Stadionausbaus auch wegen der Pleite des Baukonzerns Philipp Holzmann AG um 22,9 Millionen auf 71,2 Millionen Euro. Die wirtschaftliche Talfahrt der Roten Teufel nahm ihren Lauf. Nur der Verkauf des Stadions an die Stadt rettete den Klub 2003 vor der Insolvenz. Bis heute belastet der damals geschlossene Pachtvertrag sowohl den Klub als auch die Kommune.

Gibt es eine Entscheidung von damals, die Sie bereuen?

Der Saisonstart 2000, es war eine kritische Zeit, wir waren im Mittelfeld der Liga, und es wurde rumgetobt. Was sie dem Otto alles unterstellt haben, er hätte ein uneheliches Kind … Völlig irre. Ich habe ihm gesagt: Otto, ich bin machtlos, ich kann dieses Geschwafel, das in den unheimlich persönlichen Bereich geht, nicht mehr bremsen. Es ist besser, wenn du aufhörst. Ich hätte sagen sollen: Wir hören auf. Wir reißen uns jetzt zusammen und zum 31. Dezember gehen wir beide. Das war ein Fehler.

Stand Ihr Ehrgeiz Ihnen dabei im Weg?

Eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Kollegen so im Stich gelassen hätte. Aber im Nachhinein habe ich mich über mich selbst geärgert. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und hätte damals sagen müssen: "Das geht nicht. Macht, was ihr wollt, aber ohne uns."

Sind Sie enttäuscht, dass Sie für viele trotz aller Verdienste nur der Sündenbock sind?

Im Fußball zählen nur Ergebnisse. Die kann jeder nachgucken, und im Prinzip ist damit alles gesagt. Ich leide da nicht darunter, mir braucht niemand lobzuhudeln, ich will auch keine Götzen-Anbetung. Ich war auch einfach nicht der Typ, wie zum Beispiel Norbert Thienes, der mit den Fans Zelten gegangen ist. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Respektlosigkeit. Ich war persönlich richtig beleidigt, dass ich als sozial denkender und lebender Mensch an den Pranger gestellt werde. Der verhandelnde Richter sagte damals im Nachgang zu mir: "Was machen Sie sich für Gedanken? Das war doch ein Freispruch zweiter Klasse. Sie haben Steuern für Dritte hinterzogen." Aber behandelt wurde ich wie ein Schwerverbrecher. Ich als Person und meine Familie sollten plattgemacht werden. Das ist aber nicht gelungen. Wir sind stark und sind so gemeinsam durch dieses Tal gegangen.

Es gab viele Dinge, auf die hätte ich gerne verzichtet. Aber der Rest: Ich bin wirklich froh, das alles erlebt zu haben, es war ein tolles Leben.

Sie wurden von FCK-Fans angefeindet, zuweilen glich es einem Spießrutenlauf durch die Stadt. Warum sind Sie trotzdem bis 2011 in Kaiserslautern wohnen geblieben?

Es gab viele Dinge, auf die hätte ich gerne verzichtet. Aber der Rest: Ich bin wirklich froh, das alles erlebt zu haben, es war ein tolles Leben. Ich habe mich dort immer wohlgefühlt und die Leute gemocht. Wir hatten und haben immer noch unheimlich viele Freunde dort. Wir haben ja auch schon am 1. Januar 1970, da war ich gerade 26 Jahre, unser erstes Geschäft geöffnet …

… "Atze’s men-shop", eine Herren- Boutique in der Innenstadt.

Genau. 34 Jahre lang hatten wir den Laden. Auch deshalb bin ich dageblieben. Angebote gab es. Franz (Beckenbauer; Anm. der Red.) wollte mich als Spieler mal zu den Bayern holen.

Sie haben das Bekleidungsgeschäft 2004 aufgegeben. War das eine Reaktion auf die Stimmung gegen Ihre Familie?

Es war schon so, dass ein paar Rentner da gestanden haben, die meine Frau verscheuchen musste (lacht). Das war aber nicht der Grund. Die allgemeine Tendenz in Lautern war schlecht, die Branche wurde immer schwieriger. Geschäfte dieser Art haben heute fast keinen Bestand mehr.

