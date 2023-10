"Jude ist für Real Madrid geboren" - Ancelotti scherzt wegen Rüdiger

Real Madrid feiert einmal mehr Überflieger Jude Bellingham. Carlo Ancelotti wischte derweil das sich anbahnende Problem mit Antonio Rüdiger humorvoll weg.

Die Fans von Real Madrid haben am Samstagnachmittag den nächsten denkwürdigen Jude-Bellingham-Moment miterlebt. Der Engländer schoss beim 4:0 gegen Osasuna seine Ligatore sieben und acht - und überflügelte damit sogar den einstigen Raketenstart von Cristiano Ronaldo aus dem Dezember 2009.

"Er ist unglaublich", schwärmte Vinicius Junior nach Schlusspfiff vom 26-maligen englischen A-Nationalspieler (zwei Tore): "Er ist geboren, um für Real Madrid zu spielen und hier eine Epoche zu prägen." Der Brasilianer könne sich daran gewöhnen, an der Seite von Bellingham zu stürmen. Er hoffe, dass es "eine Verbindung für die nächsten Jahre" sei. "Mir macht es Spaß, mit ihm zu spielen."

Auch Dani Carvajal unterstrich die Bedeutung Bellinghams. "Möglicherweise kann er uns Titel bringen", erklärte der spanische Außenverteidiger, der sich bei einem schönen Außenristschuss in der Schlussphase beinahe selbst in die Torschützenliste hätte eintragen können.

Real-Coach Carlo Ancelotti hatte seine Mannschaft wohl besonders in der Halbzeitpause mit den richtigen Worten erreicht. Nach dem Seitenwechsel spielten die Königlichen Gegner Osasuna phasenweise an die Wand und hätten sogar noch höher gewinnen können. Torjäger Joselu, der wegen eines schwach geschossenen Elfmeters einen Doppelpack verpasste, ist gemeinsam mit Raul und Javier Portillo nur einer von drei Spaniern, der in diesem Jahrtausend in seinen ersten neun Ligaspielen mindestens fünfmal traf.

"Real Madrid spielt guten Fußball, Real Madrid spielt immer guten Fußball", stellte Ancelotti in Richtung der Zweifler klar und schob schmunzelnd hinterher: "Manchmal ist Kritik willkommen, also vielen Dank für die Kritik."

"Es spielt aber keine Rolle, ob er der Beste ist oder nicht"

Beim Thema Bellingham schwankte der Italiener zwischen Euphoriebremse und Lobeshymne. Den Vergleich mit CR7 wollte Ancelotti nicht ziehen: "Es spielt keine große Rolle, was wir sagen. Real Madrid hat das Glück, einen solchen Spieler verpflichtet zu haben. Als Trainer bin ich sehr glücklich. Es spielt aber keine Rolle, ob er der Beste ist oder nicht."

Bei der Bewertung von Bellingham würden viele oft vergessen, "dass er 20 Jahre alt ist. Er ist sehr reif und lernt sehr schnell." Demut und Bodenhaftung des Engländers beeindrucken Ancelotti auch, der beim Torjäger vom Dienst stets "große Ernsthaftigkeit und Professionalität" wahrnehme.

Im ohnehin gebeutelten Defensivzentrum droht derweil das nächste Problem. Antonio Rüdiger kassierte gegen Osasuna bereits seine vierte Gelbe Karte und wäre bei einer weiteren Verwarnung für ein Spiel gesperrt. Neben dem deutschen Nationalspieler verteidigte am Samstag mit Aurelien Tchouameni ein Mittelfeldspieler, weil Ancelotti die Alternativen ausgegangen waren.

"Ich habe mit ihm nicht über eine mögliche Sperre gesprochen noch werde ich ihn darauf hinweisen, dass er bei der nächsten Gelben fehlen wird", so der Real-Coach offen: "Wenn er die Fünfte bekommt, stellen wir einen anderen auf." Sein Zusatz sorgte für Lacher bei den Journalisten. "Wir haben ja viele Innenverteidiger." Nur aktuell nicht zur Verfügung.

Rüdigers unglückliche Zeitpunkte für Verwarnungen

In Spanien kritisierten sie derweil die Zeitpunkte, in denen sich Rüdiger seine Gelben Karten abgeholt hat: gegen Vigo in der 93. Minute, gegen Getafe in der 48. Minute und gegen Girona in der 95. Minute. Zumindest "steigerte" sich der Innenverteidiger gegen Osasuna, weil er bereits in der 40. Minute verwarnt wurde. Angesichts der nahenden Auswärtsspiele beim FC Sevilla (21. Oktober) und beim FC Barcelona (Ende Oktober) hätte Ancelotti sicher nichts dagegen, wenn Rüdiger die fünfte Verwarnung noch etwas hinauszögern würde.