Jubilar Onisiwo: Unterschätzt und unverzichtbar

Gegen Stuttgart steht Karim Onisiwo vor einem Jubiläum im Mainz-Trikot. Sein Trainer erklärt, warum der Österreicher unverzichtbar ist.

Wenn nichts völlig Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird Karim Onisiwo am Samstag gegen Stuttgart sein 150. Bundesligaspiel bestreiten. Der Österreicher, der im Januar 2016 ablösefrei vom SV Mattersburg nach Rheinhessen kam, hat sich also zu einer wahrhaft festen Größe in der deutschen Eliteklasse gemausert. So richtig viel anfangen können manche Beobachter im Lande mit dem seit wenigen Wochen 30-Jährigen dennoch nicht. Das mag daran liegen, dass Mainz 05 bundesweit generell nicht total im Fokus steht. Ganz bestimmt aber liegt es an dieser Statistik: In 149 Bundesligaspielen traf Onisiwo bisher 22 Mal - für einen Stürmer nun wahrlich kein Ruhmesblatt.

Svensson: "Karim ist ein absoluter Schlüssel für uns"

Doch wer den 1,88 Meter großen Modellathleten anhand dieser nackten Zahlen direkt in der Schublade "Mauerblümchen" ablegt, der begeht definitiv einen Fehler. Onisiwos tatsächliche Klasse lässt sich nicht von seiner Torbilanz erfassen. Und wohl auch nicht anhand von TV-Ausschnitten. Sondern erst, wenn man den Sohn einer Wienerin und eines Nigerianers wirklich über die komplette Spieldauer live beobachtet. Wie Onisiwo seinen Körper einsetzt, Zweikämpfe bestreitet, tiefe Läufe ansetzt, Lücken reißt und dabei auch immer wieder seine Teamkollegen einsetzt, macht ihn an guten Tagen zu einem regelrecht spektakulären Spieler.

"Karim", sagt Trainer Bo Svensson deshalb nachvollziehbar, "ist ein absoluter Schlüssel für die Saison, die wir spielen. Dafür, dass wir jetzt hoffentlich schon vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher machen können, was für Mainz immer noch etwas Besonderes ist." Konkret mache den österreichischen A-Nationalspieler (bisher 15 Partien) folgende Eigenschaften "sehr, sehr wertvoll", so Svensson: "Er bringt körperlich sehr viel mit, spielt sehr laufintensiv, das ist nie eine angenehme Aufgabe für gegnerische Verteidiger." Und: "Stürmer werden auch an anderen Dingen als Toren gemessen."

Als Scorer gleichauf mit Malen und sogar vor Kostic

Zum Beispiel an Scorerpunkten: Da liegt Onisiwo aktuell mit fünf Treffern und acht Assists beispielsweise gleichauf mit Dortmunds Donyell Malen - und sogar knapp vor Frankfurts Filip Kostic oder dem Hoffenheimer Andrej Kramaric. Das Toreschießen, räumt Svensson ein, gehöre sicher "zu den Dingen, bei denen er sich noch verbessern kann". Immerhin: Seine persönliche Bestmarke von sieben Treffern aus der Saison 2018/19 könnte der aktuell bis 2024 gebundene Onisiwo in der laufenden Spielzeit noch knacken. Es wäre der passende Ausdruck seines noch immer weiter steigenden Stellenwerts.