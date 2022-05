Jubilar Hoeneß forciert kritische Aufarbeitung der Saison

Zum 40. Geburtstag steht Eis für alle und kollektives Hinterfragen auf dem Programm.

Will den Finger in alle Wunden legen: Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Was hätte das für ein rundes Saisonfinale werden können. Zwei Tage vor dem letzten Spiel feierte Trainer Sebastian Hoeneß seinen 40. Geburtstag, um danach den Europacupstart klar zu machen. So der Plan.

Stattdessen geht es am Samstag zum Abschluss in Gladbach "natürlich nicht mehr um alles", so der nun 40-Jährige, und dennoch um einiges. "Ich möchte keinen Sommerkick sehen. Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison gehen, das Spiel mit voller Bereitschaft angehen, einen versöhnlichen Abschluss haben und im besten Fall einen Dreier holen", sagt Hoeneß, "es geht noch um die Platzierung, um Fernsehgeld, um die Fans, die mitreisen. Und es macht auch für mich einen Unterschied, ob wir Achter oder Neunter werden."

Nur ein Dreier kann endlich die nun schon acht Spiele andauernde Erfolglosigkeit beenden und die einen Punkt schlechteren Mainzer (gegen Frankfurt) verlässlich auf Distanz halten. "Ich möchte Intensität und Qualitätsaktionen am Ball sehen. So gehen wir das an, das kann ich garantieren."

Erst Eis, dann Wunden lecken

Garantiert war am Donnerstag schon mal Nachtisch für alle, Hoeneß spendierte der kompletten Klubbelegschaft ein Eis. Ansonsten heißt es: Wunden lecken. "Wir geben gerade Gas, das ist auch von mir initiiert, um nicht einfach rauszugehen aus der Saison, sich danach wieder zu treffen und zu hoffen, dass dann schon alles besser werden wird", erklärt der Cheftrainer.

Nach dem verkorksten letzten Saisondrittel soll zügig alles aufgearbeitet und hinterfragt werden, "wir haben Bedarf in den verschiedensten Bereichen. Ich möchte jetzt schon das Gefühl haben, dass wir reagieren und Dinge in die Wege leiten." Der Kader, jeder einzelne Spieler, der Staff, der Klub, die Führung, die medizinische Betreuung - alles soll auf den Prüfstand. "Es ist gewünscht, dass wir Bewegung haben im Verein und Themen angehen, um uns zu verbessern und im besten Fall eine neue Saison zu spielen, ohne sich darüber aufregen zu müssen, dass wir unsere Leistungsträger nicht häufig genug auf den Platz bekommen", sprach Hoeneß erneut das Kernproblem an, "es geht mir darum, dass wir die Weichen stellen für mehr Erfolg." Man darf gespannt auf die Konsequenzen sein.

Dabbur gesperrt - Bebou fraglich

Passend zum Thema hat sich vor dem Gladbach-Spiel die Liste der nicht zur Verfügung stehenden Spieler erneut erweitert. Munas Dabbur wird als elfter TSG-Profi in dieser Saison gelbgesperrt fehlen, auch diese unrühmliche Statistik ist enorm verbesserungswürdig. Auch der Einsatz von Ihlas Bebou ist fraglich, "er hat noch nicht trainiert, da ist das Fragezeichen schon groß", so Hoeneß, "bei Georginio Rutter habe ich trotz seiner Schulterblessur schon noch Hoffnung."

Zum Abschluss mindestens ohne neun Profis

Auch Christoph Baumgartner wird nach seinen muskulären Problemen wieder zur Verfügung stehen. "Ansonsten gibt es keine Veränderungen." Bedeutet: Zum Abschluss wird Hoffenheim auch wieder mindestens ohne neun, nämlich ohne Dabbur, Florian Grillitsch, Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Chris Richards, Dennis Geiger, Marco John, Fisnik Asllani und Havard Nordtveit auskommen müssen.