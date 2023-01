Jubilar Draisaitl und Geburtstagskind McDavid kongenial: Oilers watschen Sharks ab

Das 600. NHL-Spiel von Leon Draisaitl bildete den würdigen Rahmen - und der Kölner lieferte beim 7:1-Kantersieg Edmontons in San Jose dann auch ab. Die NHL am Freitag.

Bei seinem Jubiläum zeigte sich Draisaitl in starker Form, der 27-Jährige sammelte beim 7:1 (2:0, 3:1, 2:1) der Oilers in San Jose drei Scorerpunkte, traf einmal und bereitete zwei weitere Treffer vor. In nunmehr 600 NHL-Spielen hat Draisaitl damit 278 Treffer erzielt und 404 Tore vorbereitet - mehr als jeder andere Deutsche in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nur Connor McDavid (776), Patrick Kane (714) und Sidney Crosby (688) häuften in diesem Zeitraum mehr Punkte an.

Oilers-Scoring-Trio: Draisaitl, McDavid, Nugent-Hopkins

Auch Draisaitls kongenialer Teamkollege McDavid, der 26 Jahre alt wurde, lieferte an seinem Geburtstag: Der Kanadier brachte sein Team auf die Siegerstraße, erzielte das 1:0 (11.) sowie 3:0 (29.) - jeweils auf Vorlage von Draisaitl - und revanchierte sich bei dem deutschen Nationalspieler mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 5:0 (38.). "Zwei richtig gute Pässe von Leon, das hat geholfen", kommentierte der Kapitän, der insgesamt aber die Leistung des Teams hervorhob.

Aus diesem ragt er aktuell heraus: Mit 82 Punkten (37 Tore und 45 Assists) führt der Kanadier die NHL-Scorer-Liste deutlich vor Draisaitl (66, 24/42) an. McDavid hat sowohl die meisten Tore erzielt als auch aufgelegt.

Nach dem Sieg im Divisions-Duell bei den Sharks, bei dem mit Ryan Nugent-Hopkins ein dritter Edmonton-Akteur auf drei Scorerpunkte kam (ein Tor, zwei Assists), rangieren die Oilers weiterhin auf dem zweiten Wild-Card-Platz für die Play-offs in der Western Conference. Die Sharks um Nico Sturm liegen auf dem vorletzten Platz der Pacific Division.

Jets bei den Pens: Doppelschlag binnen 22 Sekunden die Vorentscheidung

In der Spur blieb Winnipeg. In Pittsburgh legten die Jets einen ganz starken Auftritt hin, Coach Rick Bowness lobte seine Schützlinge nach dem 4:1-Auswärtssieg dann auch über den grünen Klee und sprach vom "vielleicht besten Spiel in dieser Saison". Blake Wheeler im Powerplay (12.) brachte die Kanadier in Führung, die Drew O'Connor für die Pens egalisierte (17.). Im zweiten Abschnitt folgte die Vorentscheidung zugunsten der Jets, als zuerst Mark Scheifele (38.) und dann Nikolaj Ehlers (39.) binnen 22 Sekunden auf 3:1 stellten. Für Scheifele, der im Schlussdrittel mit dem 4:1 den Gastgebern mit seinem zweiten Treffer endgültig den Zahn zog, war die starke Verteidigung die Basis für den Sieg: "Wir haben es ihnen richtig schwer gemacht, über die blaue Linie zu kommen." Was auch die Statistik belegt, mit 40 Torschüssen verzeichnete Winnipeg fast doppelt so viele wie Pittsburgh (23).

Die Jets feierten damit den siebten Sieg im achten Spiel, mit 57 Zählern sind sie nun punktgleich mit Spitzenreiter Dallas auf Platz zwei in der Central Division.