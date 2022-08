Jubiläum und Premiere: Aytekin pfeift Frankfurt gegen Bayern

Große Bühne für Deniz Aytekin: Der DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022 darf das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern heute leiten.

Wie der DFB am Freitag mitteilte, pfeift Aytekin das Duell zwischen dem Europa-League-Sieger und dem Abo-Meister ab 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) und wird dabei von seinen Assistenten Christian Dietz aus Kronach und Eduard Beitinger aus Regensburg unterstützt. Als Vierter Offizieller ist Martin Petersen aus Stuttgart im Einsatz, als Video-Assistent Sören Storks aus Ramsdorf.

Für Aytekin ist es ein runder Einsatz, sein 200. Bundesliga-Spiel nämlich. Zudem darf er erstmals ein offizielles Eröffnungsspiel einer Bundesliga-Saison leiten.

Bislang zückte der 44-jährige Oberasbacher 719-mal Gelb, 22-mal Gelb-Rot und 18-mal Rot. 62-mal entschied er auf Elfmeter. Sein kicker-Notenschnitt von 2,93 kann sich dabei sehen lassen.

Erst am Montag hatte Aytekin bekanntgegeben, seine internationale Laufbahn als Schiedsrichter zu beenden. In Deutschland will er aber "noch einige Jahre auf höchstem Niveau" aktiv bleiben.