Jubiläum für SC-Kapitän und "Grenzgänger" Günter

Vor seinem 300. Bundesligaspiel für den SC Freiburg wurde Christian Günter von Trainer Christian Streich gelobt. Der SC-Coach erklärte außerdem, dass der Sport-Club bei Union Berlin nicht auf Unentschieden spielen will, und sieht einige Parallelen zwischen beiden Klubs.

Bis auf das Heimspiel gegen Leverkusen, bei dem er eine Gelbsperre absitzen musste, gehörte Christian Günter auch in dieser Saison immer zur Startelf der Freiburger, und das wird auch am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin so sein. Dann würde der Linksverteidiger zum 300. Mal in der Bundesliga für den Sport-Club auflaufen, als erster Profi seines Vereins. Insgesamt gibt es nur fünf weitere noch aktive Spieler, die mehr als 300 Bundesliga-Partien für ihren aktuellen Verein absolviert haben: Thomas Müller und Manuel Neuer für den FC Bayern, Mats Hummels für Dortmund, Patrick Herrmann für Mönchengladbach und Maximilian Arnold für Wolfsburg.

Beeindruckende Entwicklung

Für Streich war das bei Günter "nicht zu erwarten". Schließlich war der SC-Kapitän in seinem zweiten B-Jugend-Jahr "kein Stammspieler", und auch als er zu den Profis gehörte, habe er teilweise "sogar mal in der zweiten Mannschaft nicht von Anfang an gespielt". Umso beeindruckender sei die weitere Entwicklung des inzwischen 30-Jährigen. "Er hat immer weiter gemacht, und ist vollständig an die Grenzen gegangen mit allem - und das Ende ist noch nicht erreicht", sagte Streich über den deutschen Nationalspieler. "Das spricht alles für ihn, und ein kleines bisschen auch für den Verein."

Zusammen wollen Kapitän und Verein nun ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte schreiben. Freiburg spielt bereits seine beste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung, will den Rekord in den verbleibenden drei Spielen bei Union, gegen Wolfsburg und in Frankfurt aber noch in die Höhe schrauben. Der Sport-Club und die Köpenicker weisen momentan die gleiche Bilanz auf: 16 Siege, sieben Niederlagen und acht Remis. Bei einer Punkteteilung würden die Freiburger Fünfter bleiben.

"Wir reden nicht über Unentschieden, wir wollen alles dafür tun zu gewinnen", betonte Streich. Aber sollte es beispielsweise in der 90. Minute 1:1 stehen, würde er nicht Torwart Mark Flekken und alle Innenverteidiger bei einem Freistoß nach vorne schicken - so wie vergangene Saison bei der späten 1:2-Niederlage in Leverkusen. Damals war es der letzte Spieltag und die Konstellation mit der jetzigen nicht vergleichbar. Aber dass ein Unentschieden ausreiche oder verwaltet werde, "das entspricht auch nicht unserer Herangehensweise", fügte er hinzu.

"Sie haben eine große Mentalität, wir auch"

Allerdings haben beide Teams in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge verloren. Nach der Niederlage der Freiburger gegen Leipzig und der Berliner in Augsburg spricht deshalb statistisch alles für ein Remis. Außerdem blieben beide Klubs in dieser Saison schon je zwölfmal ohne Gegentor - das ist Bestwert zusammen mit Wolfsburg. Streich sieht ohnehin viele Gemeinsamkeiten bei beiden Vereinen: "Sie haben ein sehr unterstützendes Publikum, es gibt eine hohe Identifikation. Wenn sie ein Spiel verlieren, haut sie das nicht um, das ist bei uns auch so gewesen die ganze Saison. Sie haben eine große Mentalität, wir auch."

Köpenicker Serie

Der große Unterschied liege vor allem in der Spielweise, und dass sie fast immer in der gleichen Struktur spielen, während der SC die taktische Ausrichtung häufiger verändere. Dass die Köpenicker seit Februar 2022 im Stadion an der Alten Försterei nicht mehr verloren haben, sieht der SC-Coach als Ansporn: "Serien sagen etwas aus über die Qualität einer Mannschaft, aber nicht über das nächste Spiel - wir haben schon viele Serien gebrochen."