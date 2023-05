Jubel auf der Couch: Freiburg hat die Europa League sicher

Am Samstag war die Enttäuschung beim SC Freiburg über den Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge noch deutlich spürbar. Am Sonntag jubelten die Breisgauer dann auf der Couch.

Der SC Freiburg musste am Samstagnachmittag in einem ganz wichtigen Spiel um die Champions League einen Dämpfer einstecken. Die Breisgauer verloren bei Union Berlin mit 2:4. Nach der Partie mussten sich SC-Trainer Christian Streich & Co. anhören, wie euphorisch die Köpenicker über den Heimsieg waren. "Das ist Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht richtig fassen", sagte Urs Fischer und meinte damit wohlgemerkt die gesicherte Qualifikation für die Europa League.

Von Königsklasse war von den Unionern noch fast kein Wort zu hören - und das, obwohl die Eisernen zwischen sich und den nun fünftplatzierten Freiburger drei Punkte Vorsprung einschoben. "Dass es jetzt ganz, ganz schwer wird, dieses besondere Ziel noch zu erreichen, das ist klar", sagte Finanzvorstand Oliver Leki am Sonntagmittag der "Bild" über den Traum von der Champions League.

Freiburg hat Platz 5 sicher

Immerhin durfte am späteren Nachmittag dann auch Freiburg jubeln. Denn durch das 1:1 der Leverkusener beim VfB Stuttgart weiß die Streich-Elf, dass sie sich mindestens abermals für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert hat - schlechter als Platz 5 wird es angesichts von sieben Zählern Vorsprung auf die Verfolger nicht mehr. "Das ist auch eine tolle Reise. Das war sie dieses Jahr schon. Das ist ein toller Wettbewerb geworden", findet Leki.

Was die Mannschaft geleistet hat, ist großartig. Vor ihr sowie unserem Trainer- und Funktionsteam ziehe ich alle Hüte. Jochen Saier

Und Sportvorstand Jochen Saier sagte am Sonntagabend gegenüber dem kicker voller Zufriedenheit: "Die Gruppenphase der Europa League erneut erreicht zu haben, ist ein unglaublicher Erfolg für uns. Was die Mannschaft in den bisherigen 45 Pflichtspiele geleistet hat, ist großartig. Vor ihr sowie unserem Trainer- und Funktionsteam ziehe ich alle Hüte."

Für die Freiburger wäre es die zweite Teilnahme in Folge an diesem "unter" der Champions League angesiedelten Wettbewerb. In der laufenden Runde kam das Aus im Achtelfinale gegen das italienische Schwergewicht Juventus (0:1, 0:2).

Und natürlich dürfen die Freiburger mit der Sicherheit, eine weitere Saison auf der europäischen Bühne vertreten zu sein, auch noch von mehr träumen. Union und Leipzig bleiben in Schlagdistanz, während der SC an den beiden letzten Spieltagen im Heimspiel den Tabellensechsten VfL Wolfsburg empfängt und auswärts bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt antritt.