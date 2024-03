Juan Jesus: "Ich habe mich wie ein Gentleman verhalten"

Der Rassismus-Vorfall um Juan Jesus und Francesco Acerbi geht in die nächste Runde. Nachdem ein Sportrichter den italienischen Nationalspieler am Dienstag freigesprochen hatte, äußerte sich nun der brasilianische Innenverteidiger voller Bestürzung in einem Statement.

Unmittelbar nach dem Vorfall: Juan Jesus (li.) im Gespräch mit Schiedsrichter Federico La Penna. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto