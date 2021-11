Jovetics "Ausnahmemoment" - Dardais deutliche Worte für Piatek

Es war Herthas erstes Saison-Unentschieden. Aber Torschütze Stevan Jovetic war beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen ein Gewinner. Und der von ihm verdrängte Krzysztof Piatek bekam tags darauf einen markanten Eintrag in sein "Hausaufgabenheft".

Manche Tore sind nichts als Tore - und manche Tore sind kleine Kunstwerke. Noch in der Vorwoche hatte Pal Dardai ziemlich unverblümt und sehr zutreffend festgestellt, dass der aktuelle Jahrgang in der Offensive nicht die individuelle Klasse früherer Hertha-Teams aufweise. Am Sonntagnachmittag schien es so, als wolle Stevan Jovetic seinen Vorgesetzten Lügen strafen.

Einen von Maximilian Mittelstädt entschlossen in den Sechzehner beförderten Kopfball nahm der Montenegriner mit dem rechten Fuß an und schloss mit links in einer flüssigen Bewegung ab. Es war die perfekte Symbiose von Handlungsschnelligkeit und technischer Höchstbegabung, die Herthas Neuzugang drei Minuten vor der Halbzeitpause aufführte. "Oscarverdächtig" nannte die "Süddeutsche Zeitung" den Geniestreich des Angreifers, und der Coach lobte am Tag danach: "Das war ein Ausnahmemoment. Manchmal fehlt dieser Moment in unserem Spiel. Dieses Mal war er da."

Dieser feinfüßige Haudegen, der mittlerweile in allen fünf großen Ligen Europas seine Fußspuren hinterlassen und getroffen hat, hat schon bald nach seiner Ankunft in Berlin Ende Juli Nachweise seines außerordentlichen Talents erbracht. Im Saisonvorbereitungs-Testspiel gegen den FC Liverpool (4:3) in Innsbruck reichte ihm bei seiner Premiere im Hertha-Trikot eine halbe Stunde Dienstzeit für einen Doppelpack, beim Bundesliga-Debüt Mitte August in Köln (1:3) traf er nach sechs Minuten, in der zweiten Pokalrunde in Münster (3:1) in der dritten Minute.

In der laufenden WM-Qualifikation steht er nach vier Einsätzen bei drei Toren, am Samstag geht es für den Hertha-Profi als Kapitän Montenegros gegen die Niederlande, am Dienstag gegen die Türkei. Zur Geschichte der ersten dreieinhalb Monate im neuen Klub gehört aber auch, dass der als chronisch verletzungsanfällig geltende Jovetic mit einer hartnäckigen Wadenblessur, die er sich Ende August beim 0:5 in München zugezogen hatte, einen Monat ausfiel.

Inzwischen ist er wieder bei voller Schaffenskraft, die Leverkusener bekamen es zu spüren. "Ein richtig gutes Spiel gegen ein sehr starkes Team" schrieb Jovetic hernach den Seinen in die Bilanz, er selbst hätte in der zweiten Halbzeit nach feinem Zuspiel von Niklas Stark seine persönliche Ausbeute sogar noch aufstocken können. Aber statt den Ball anzunehmen, verwertete ihn der 32-Jährige mit der schillernden Vita (AC Florenz, ManCity, Inter Mailand, FC Sevilla, AS Monaco) direkt - und verzog deutlich.

"Wenn er eine bessere Entscheidung bei Niklas' Pass getroffen und den nicht volley genommen hätte, hätte er zwei Tore gemacht", resümierte Dardai - und konnte sich gleichwohl bestätigt sehen für die Umbesetzung des Sturmzentrums: "Es hat gut funktioniert. Schon vor zwei Wochen habe ich Admir (Co-Trainer Admir Hamzagic, d. Red.) gebeten, mit ihm in der Muttersprache zu reden: Er ist Stürmer, nicht Außenspieler. Er kann das spielen, das hat er gestern gezeigt. Er hatte eine gute Körpersprache, das war eine Bestätigung für meine Gedanken. Das mag ich, wenn das jemand nicht nur im Training macht, sondern auch im Spiel." Offensiv-Allrounder Jovetic, bei Hertha zu Saisonbeginn überwiegend als Linksaußen aufgeboten, überzeugte beim ersten Einsatz als alleinige Kraft in der Sturmmitte.

Deutliche Worte Richtung Piatek

Krzysztof Piatek, ein ganz anderer Typ als Jovetic und zuvor als Neuner gesetzt, musste weichen - und sich am Montag deutliche Worte von seinem Trainer gefallen lassen. "Ich war zuletzt nicht zufrieden mit der Stürmerposition", sagte Dardai in einer Medienrunde. "In meinem Kopf war: Ich brauche jemanden, der Freistöße rausholt, Technik hat, sich absetzt und nicht nur wartet, bis die Bälle kommen. Am Freitagabend war klar für mich, ich schmeiße Jove da rein. Ich brauche Spieler da vorne, die Bälle halten können und nicht nur auf den Knipser-Moment warten. Krzysztof lauert auf den Pass in den Sechzehner. Ich brauche da vorne mehr Action."

Also kam der fintenreiche, schlitzohrige Kombinationsspieler Jovetic, der sich gern etwas fallen lässt und den Bällen entgegengeht, zum Zug. Und Piatek, dessen natürliches Revier der gegnerische Strafraum ist, blieb 90 Minuten lang auf der Bank - auch, als Jovetic nach 73 strapaziösen Minuten auf aufgeweichtem Rasen gegen die Innenverteidiger-Hünen von Bayer 04 seinen Platz räumte.

Davie Selke kam, was beim Spielstand von 1:0 und den sich bietenden Räumen Sinn machte - und Piatek schaute bis zum Schluss von draußen zu und weiß jetzt, was der Trainer von ihm fordert: mehr Teilnahme am eigenen Spiel und mehr Körperlichkeit beim Sichern und Halten von Bällen. Es sind exakt jene Ansatzpunkte, die bereits Dardais Vorgänger Bruno Labbadia bei Piatek ausgemacht und moniert hatte.