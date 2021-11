Josh Allen überrascht Josh Allen - Tucker vollendet Baltimores Aufholjagden

Damit war nicht zu rechnen: Im frühen NFL-Fenster von Week 9 rutschten gleich etliche Favoriten aus, bekamen spürbare Nackenschläge verpasst. Allen voran die Buffalo Bills, die sich von den bis dato schwachen Jaguars überraschen ließen; auch wegen eines Namensvetters. Nicht schlecht staunten indes die Cowboys.

Josh sackt Allen, Allen pickt Josh

Der alles überstrahlende Name der 19-Uhr-Sonntagsschicht in der NFL (MEZ) war sicherlich Josh Allen - aus Sicht der Bills-Fans aber der falsche. Denn in der Tat hieß auf Seiten der bis dato fast komplett erfolglosen Jacksonville Jaguars ein Linebacker Josh Allen, der Buffalos Star-Quarterback Josh Allen einen realen Albtraum bereitete. Los ging es mit einem "Sack" des 24-Jährigen für den schwachen Spielmacher (264 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions), was zugleich geschichtsträchtig war: Seit 1982 erfasst die Liga "Sacks" offiziell - und noch nie zuvor hatte ein Spieler einen exakt Quarterback, der den gleichen Namen trug, zu Boden gebracht.

Doch damit nicht genug: Josh Allen fing in der Folge auch noch eine Interception seines Namensvetters und schnappte sich kurz vor Schluss auch noch einen Fumble des Quarterbacks, der so keine Antwort mehr auf den 6:9-Rückstand kurz vor Schluss fand - das war dann auch der Endstand.

Insgesamt war dieses Duell zwischen Jacksonville (2:6) und Buffalo (5:3) übrigens eine reine Field-Goal-Schlacht: Jaguars-Kicker Matthew Wright traf aus 39, 55 und 21 Yards. Sein Gegenüber Tyler Bass war "nur" aus 24 und 41 Yards zur Stelle.

Am Ende war aber ohnehin nur dieser Satz wichtig: Josh Allen hat Josh Allen dreimal geärgert und wurde somit der Josh Allen des Tages.

Weitere drei so nicht erwartete Überraschungen

Die Pleite der Bills war nicht die einzige Überraschung in Week 9. Die mit der statistisch besten Offensive auffahrenden Dallas Cowboys (6:2) waren nach zuletzt sechs mitunter richtig starken Siegen in Serie beim 16:30 gegen die Denver Broncos (5:4), die unlängst Star-Linebacker Von Miller an die Los Angeles Rams abgegeben hatten, chancenlos. Zwischenzeitlich führte Denver gar 30:0. Interessant: Dieser Erfolg war zugleich der siebte Sieg in Serie gegen die Texaner für die Broncos, die Serie war im Jahr 1995 gestartet.

Obendrein holten auch noch die New York Giants (3:6) einen unerwarteten 23:16-Heimsieg gegen die Las Vegas Raiders (5:3). Dabei ließ Star-Quarterback Derek Carr kurz vor Schluss nahe der Endzone die Chance aufs Comeback liegen, verlor den Ball und damit auch das Spiel. Äußerst kurios: Die vergangene Woche spielfreien Raiders sind damit weiterhin das schwächste NFL-Team nach Pausen - 3:16 heißt es nun in Spielen, die direkt nach einer spielfreien Woche stattgefunden haben.

Clevelands Cornerback Denzel Ward hat soeben eine Interception verbucht und rennt für 99 Yards zum Score. imago images/Icon SMI

Und auch der 41:16-Sieg der fortan ohne Odell Beckham Jr. agierenden Cleveland Browns (5:4) gegen die Cincinnati Bengals (5:4) war unerwartet und sorgt für zusätzliche Spannung in der AFC North. Spielmacher Baker Mayfield spulte ein souveränes Programm ab (218 Yards, keine Int., zwei Touchdowns), während sein Gegenüber Joe Burrow gleich zwei Interceptions warf und keinen Score verbuchte. Ebenfalls stark war Browns-Running-Back Nick Chubb mit stolzen 137 Yards sowie zwei Läufen in die Endzone. Das Highlight gebührte aber Denzel Ward: Der Cornerback fing einen Pass von Burrow ab und trug das "Ei" über volle 99 Yards bis zum Touchdown.

Tucker ist mal wieder der entscheidende Mann

Beim mit Spannung erwarteten Topspiel zwischen Baltimore (6:2) und Minnesota (3:5) ging es wirklich hoch her. Dabei holten die Ravens um Spielmacher Lamar Jackson (266 Passing Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions, 120 Rushing Yards) gleich zwei deutliche Rückstände auf, etwa ein Defizit von 14 Punkten im dritten Quarter. Die Vikings um Quarterback Kirk Cousins (187 Yards, zwei TDs) und Running Back Dalvin Cook (110 Yards) verpassten es einfach, den Sack zuzumachen.

Am Ende ging es beim Stand von 31:31 in die Verlängerung (zum dritten Mal Overtime für Baltimore in dieser Saison bereits), wo es richtig wild wurde: Jackson warf gleich zum Start eine Interception, die Linebacker Anthony Barr artistisch ermöglichte. Doch auch daraus wussten die Vikes kein Kapital zu schlagen, mussten den Ball wieder hergeben - und so schoss mal wieder der extrem zuverlässige Star-Kicker Justin Tucker 16 Sekunden vor dem endgültigen Schluss aus 36 Yards zum 34:31-Erfolg durch die Torstangen.

Patriots nehmen an Fahrt auf - Spätes Atlanta

Die New England Patriots (5:4) kommen in der NFL immer besser in Fahrt und haben durch einen Auswärtssieg in Carolina (4:5) nun vier der vergangenen fünf Partien gewonnen. Das Team um den Stuttgarter Fullback Jakob Johnson bezwang die Panthers beim Comeback von deren Star-Running-Back Christian McCaffrey (über 100 Total Yards) am Sonntag 24:6. Mitentscheidend dabei war, dass Pats-Rookie Mac Jones nach einer frühen Interception sowie einem frühen Fumble die Fehler abstellte. Außerdem trug Cornerback C.J. Jackson eine von insgesamt drei Interceptions vom in diesen Wochen schwächelnden Spielmacher Sam Darnold für 88 Yards als "Pick Six" in die Endzone.

Hoch her ging es auch noch in New Orleans, wo die Saints (5:3) ohne den verletzten Jameis Winston (Kreuzbandriss) im Grunde die ganze Zeit gegen die Atlanta Falcons (4:4) unterlegen waren und doch dank Ersatzspielmacher Trevor Siemian (249 Yards, zwei TDs) eine Minute vor Schluss mit 25:24 in Front gingen. Die Gäste um Matt Ryan (343 Yards, zwei TDs plus ein Rush TD) wussten aber nochmals zu antworten, vor allem mit dem nimmermüden Cordarrelle Patterson (126 Receiving Yards). So verwandelte am Ende Kicker Younghoe Koo zum 27:25.