Joselu verlässt Real Madrid Richtung Wüste

Zum zweiten Mal hatte Joselu im vergangenen Sommer bei Real Madrid angeheuert, diesmal ist der Abschied endgültig. Den 34-Jährigen zieht es in die Wüste.

Kylian Mbappé, Endrick - gleich zwei auch als Mittelstürmer einsetzbare Spieler werden in der kommenden Saison zum Kader der Königlichen dazustoßen. Wenig Platz mehr für Joselu, der unter diesen Voraussetzungen kaum mehr Aussicht auf Spielzeit gehabt hätte - auch wenn er als Typ "Brecher" einen Spielertypus verkörpert, den Real durchaus nochmal hätte gebrauchen können.

Real hatte den Angreifer im Sommer 2023 von Espanyol Barcelona ausgeliehen, zudem sicherten sich die Königlichen eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro. Diese wurde auch gezogen, aber letztlich nur, um dem EM-Teilnehmer einen unkomplizierten Abgang nach Katar zu Al-Gharafa ermöglichen zu können. Am Freitag vermeldete Real den Wechsel als offiziell.

Für Joselu war es bereits das zweite Mal, dass er bei den Königlichen unter Vertrag stand. 2010 war er von Celta Vigo zunächst zur zweiten Mannschaft gewechselt, im Mai 2011 feierte er sein Debüt für das Profiteam im letzten Saisonspiel. Kurios: Beim 8:1 gegen UD Almeria erzielte er sogleich sein erstes Tor, bei dieser "ein Spiel, ein Tor"-Statistik wäre es beinahe für immer geblieben.

Gala gegen die Bayern

Denn Real gab den gebürtigen Stuttgarter im Sommer 2011 an die TSG Hoffenheim ab, später spielte der kopfballstarke Angreifer auch noch für Eintracht Frankfurt und Hannover 96. 79 Bundesligaspiele (22 Tore) stehen in seiner Vita. Über Stoke City, Deportivo La Coruna, Newcastle United, Deportivo Alaves und Espanyol landete Joselu schließlich aber wieder in Madrid. In seinen 34 Ligaeinsätzen (10 Tore) und elf Champions-League-Spielen (drei Tore), überwiegend als Joker, trug er seinen Teil zum Double-Gewinn bei.

In Erinnerung bleiben wird den Fans sicherlich das Halbfinale der Champions League, als er im Rückspiel gegen den FC Bayern nach seiner Einwechslung beide Tore zum 2:1-Sieg erzielte und das Finale für die Königlichen sicherte. Dass Joselu auch so manche hochkarätige Chance liegen ließ, werden sie ihm für diesen Gala-Auftritt mit Sicherheit verzeihen.