José Mari zum FC Villarreal

Neun Millionen Euro Ablöse lässt sich der spanische Erstligist FC Villareal die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers José Mari kosten. Der 24-jährige Angreifer kommt vom Ligarivalen Atletico Madrid und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag.

Neue Karrierestation: José Mari. Kicker

Neun Millionen Euro Ablöse lässt sich der spanische Erstligist FC Villarreal die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers José Mari kosten. Der 24-jährige Angreifer kommt vom Ligarivalen Atletico Madrid und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2007 beim FC.

José Mari war in der vergangenen Saison vom AC Mailand an Atletico ausgeliehen worden. Sein neuer Verein, in Spanien auch als "Yellow Submarine" bekannt, sicherte sich ferner die Dienste des argentinischen Talents Fabricio Coloccini, der für ein Jahr ausgeliehen wurde. Der vielseitig verwendbare Mittelfeldspieler stand in der vergangenen Spielzeit mit José Mari im Team von Trainer Luis Aragones bei Atletico.

Der FC Villarreal hat sich, so Trainer Benito Floro, mit der Verpflichtung José Maris den erhofften schnellen und kopfballstarken Stürmer geangelt. Neben dem Nationalspieler sicherte sich der Levante-Klub bereits die Dienste des Brasilianers Sonny Andersson, der Olympique Lyon in Frankreich zu zwei Titeln schoss.

Der Tabellen-15. der letzten Saison in Spanien steht derzeit auch noch in der dritten Runde des UI-Cup und trifft dort auf den Robert-Baggio-Klub Brescia Calcio.