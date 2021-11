Jorginhos bitteres Déjà-vu: "Er wird unser Schütze bleiben"

Das WM-Ticket schien dem Europameister schon sicher, als Jorginho in der letzten Spielminute zum Punkt schritt. Doch erneut versagten dem 29-Jährigen die Nerven - das große Zittern für die Azzurri beginnt.

Der ein oder andere wird sicherlich sofort an das Hinspiel gedacht haben, als Jorginho am Freitagabend am Punkt bereitstand. Damals, etwas mehr als zwei Monate ist es her, war Berardi gefoult worden. Jorginho trat an, schoss allerdings schwach Sommer in die Arme - es blieb beim 0:0, Italien verpasste die Vorentscheidung um den Gruppensieg, der das WM-Ticket löst.

Beim Rückspiel standen die Azzurri gegen die punktgleichen Eidgenossen im Stadio Olimpico zu Rom also durchaus unter Druck, eine Niederlage und die Schweiz wäre vorbeigezogen. Nach frühem Rückstand kämpfte sich der Europameister aber noch in der ersten Hälfte zurück in die Partie, hielt bis in die Schlussphase das Remis - dann folgte das Drama: Wie schon im Hinspiel wurde Berardi gefoult, wieder schritt Jorginho zum Punkt - einziger Unterschied: Es lief bereits die 90. Spielminute, ein Tor für Italien hätte also wohl das WM-Ticket gelöst.

Mancini: "Wenn er sich danach gefühlt hat, war es richtig"

Doch das Horror-Déjà-vu für Jorginho wurde perfekt: Ähnlich wie Bochums Keeper Manuel Riemann eine Woche zuvor gegen Hoffenheim drosch der Mittelfeldmann den Ball in den römischen Nachthimmel, das Spiel endete 1:1.

Bereits unmittelbar nach seinem erneuten Fehlschuss war Jorginho den Tränen nahe, bekam im Anschluss der Begegnung von seinen Teamkollegen und Trainer Roberto Mancini aber den Rücken gestärkt: "Jorginho? Er ist ein Elfmeterschütze. Wenn er sich danach gefühlt hat, war es richtig, dass er geschossen hat", sagte etwa Mancini, auch Leonardo Bonucci wurde deutlich: "Er ist unser Schütze und er wird es bleiben. Wir alle machen Fehler, aber wir müssen nach vorne schauen."

In Belfast unter Druck

Und dieses "vorne", das heißt für die Azzurri Belfast. Dort wartet am Montag die nordirische Auswahl auf den Europameister, parallel dazu empfängt die Schweiz Bulgarien (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Sollte die italienische Auswahl patzen, muss das Mancini-Team wohl in den Play-offs nachsitzen. Auch ein hoher Sieg der Eidgenossen könnte Italien bereits in die Play-offs zwingen.