Jorgensen triumphiert vor Evenepoel - Roglic bricht ein

Topfavorit Remco Evenepoel musste den Gesamtsieg bei der dem US-Amerikaner Matteo Jorgensen den Vortritt lassen. Primoz Roglic brach auf der letzten Etappe ein.

Ungeachtet der Attacken von Ex-Weltmeister Remco Evenepoel hat der Amerikaner Matteo Jorgenson überraschend den Gesamtsieg der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza geholt. Keine Rolle im Kampf um das Gelbe Trikot spielte dagegen der slowenische Mitfavorit Primoz Roglic. Der neue Kapitän des deutschen Bora-hansgrohe-Rennstalls erlebte einen schwarzen Tag und verlor am Sonntag auf der achten und letzten Etappe über 109,3 Kilometer mit Start und Ziel in Nizza mehr als vier Minuten auf den belgischen Etappensieger Evenepoel und den zweitplatzierten Jorgenson.

Für den 24-jährigen Amerikaner, der am letzten Tag seinen Landsmann Brandon McNulty an der Spitze der Gesamtwertung ablöste, war es der größte Erfolg seiner Karriere. Jorgenson, der Teamkollege von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) bei der Mannschaft Visma-Lease a bike ist, war der einzige Fahrer, der die Tempoverschärfungen von Evenepoel mitgehen konnte. "Matteo war der Einzige, der folgen konnte. Deshalb ist er auch der verdiente Sieger. Ich bin mehr als zufrieden mit dieser schönen Woche", sagte Evenepoel.

Den dritten Tagesplatz belegte Roglics Bora-Kollege Alexander Vlasov, der am Samstag bereits die Bergankunft in Madone d'Utelle gewonnen hatte. Evenepoel startete bereits rund 50 Kilometer vor dem Ziel die erste seiner zahlreichen Attacken und verkleinerte dadurch das Feld der Favoriten. Am letzten Berg konnten dann nur noch Jorgensen und Vlasov folgen. Der Russe musste dann aber abreißen lassen und kam mit 50 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel.

Ganz vorne sicherte sich Evenepoel zwar in 2:50,03 Stunden im Sprint den Tagessieg, doch Jorgensen kam nur vier Sekunden hinter dem belgischen Wunderkind ins Ziel. Dies reichte, um seinen Landsmann und Freund Brandon McNulty von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen und erstmals Paris-Nizza für sich zu entscheiden. Es ist der größte Erfolg für Jorgensen bisher und dies auch noch in seiner sportlichen Heimat. Denn wegen der besseren Trainingsbedingungen wohnt Jorgensen in Nizza.

8. Etappe Nizza - Nizza (109,30 km)

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 2:50:03 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 0 Sek.; 3. Aleksander Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe + 50; 4. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 1:39 Min.; 5. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates; 6. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 2:13; 7. Michael Storer (Australien) - Tudor Pro Cycling Team; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R La Mondiale; 9. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers; 10. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla; ... 26. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 8:38; 38. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 10:39; 50. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 14:33; 55. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 16:15; 63. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 19:00; 69. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 84. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 23:52

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 8. Etappe

1. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma 27:50:23 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 30 Sek.; 3. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 1:47 Min.; 4. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 2:22; 5. Aleksander Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe + 2:57; 6. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla + 3:08; 7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 4:03; 8. Wilco Kelderman (Niederlande) - Team Visma + 4:04; 9. Felix Gall (Österreich) - AG2R La Mondiale + 4:35; 10. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 5:33; ... 24. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 24:28; 39. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 56:41; 47. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 1:01:55 Std.; 72. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:18:23; 84. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 1:27:27; 92. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 1:34:31; 96. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:36:49