Jorge kehrt in die Heimat zurück

Kaio Jorge wird Juventus Turin im Sommer verlassen und in die Heimat zurückkehren, das gab der Verein am Dienstagnachmittag bekannt. Der 22-jährige Stürmer, der erst 2021 als Top-Talent vom FC Santos nach Italien gewechselt war und in der abgelaufenen Saison an Frosinone Calcio ausgeliehen wurde, schließt sich nun dem brasilianischen Erstligisten Cruzeiro Belo Horizonte an.