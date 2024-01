Jordi Ribera übernimmt Verantwortung für Spaniens EM-Aus

Für Spanien ist nach einem 33:33-Unentschieden gegen Österreich die Handball-EM 2024 bereits nach der Vorrunde beendet. Der Vize-Europameister blieb bei dem Turnier hinter den eigenen Erwartungen zurück. Entsprechend unzufrieden war Cheftrainer Jordi Ribera nach der Partie.

Aus Mannheim berichtet Lisa-Marie Kienzle

Die letzte Pressekonferenz am Spielort Mannheim begann mit Verspätung. Während Österreichs Cheftrainer Aleš Pajovic bereits auf seinem Platz saß und aus dem Lächeln nicht mehr herauskam, blieb der Sitz von Jordi Ribera lange leer. Als der spanische Trainer dann doch kam und Platz nahm, sprach der Spanier erst auf Englisch und dann in Spanisch ruhig und klar über das überraschende Vorrunden-Aus seiner Mannschaft.

"Nach sieben Jahren als Cheftrainer meiner Mannschaft ist das ein sehr trauriger Moment", sagte Ribera, der ausführt, dass seine Mannschaft nach einer guten EM-Vorbereitung mit großen Erwartungen in das Turnier gestartet sei. "Aber es scheint, als ob wir nicht auf dem höchsten Niveau waren, um 100 % Leistung zu bringen", bilanzierte der 60-jährige Trainer.

Die Erwartungen von Spanien hatten gleich zum Auftakt der Europameisterschaft nach der krachenden 29:39-Niederlage einen herben Dämpfer erhalten. Trotz des deutlichen Rumänien-Siegs am zweiten Spieltag konnte Spanien auch gegen Österreich nicht überzeugen. Mit Blick auf das letzte Gruppenspiel habe Spanien sich zu viele Ungenauigkeiten und Fehler geleistet, Ribera sprach gar von "kindischen Fehler, die man auf diesem Niveau nicht machen darf".

"Als Trainer dieser Gruppe übernehme ich die Verantwortung für das, was auf der Platte passiert ist", so Ribera, der eine Analyse des Turniers ankündigte. Der spanische Erfolgstrainer, der die Iberer seit dem er das Amt übernommen hatte zu zwei Europameister-Titeln, sowie zahlreichen weiteren Medaillen geführt hatte, möchte trotz des historischen EM-Debakels weiter machen.

"Das kann der Start für eine neue Generation sein. Wir müssen die Köpfe des Teams aufrichten und wollen für die nächsten Turniere vorbereitet sein", sagte Ribera mit Blick auf das olympische Qualifikationsturnier in drei Monaten. Nachdem die goldene Generation der letzten Jahre nach und nach zurückgetreten ist, befindet sich die spanische Nationalmannschaft in einem Umbruch. Das frühe EM-Aus ist ein Nackenschlag für das Team, dass in den letzten Jahren immer zu den Top-Teams gehörte.