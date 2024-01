Jordi Ribera nach EM-Aus: "Wir waren nicht gut"

Wenn Österreich die Überraschungsmannschaft des Turniers war, dann war Spanien die große Enttäuschung. Trotz einer Wurfeffizienz von 69% und einer gesamten Angriffseffizienz von 62 %, mit denen man auf Augenhöhe mit Finalist Dänemark (69 %, 61 %) war, schieden die Iberer schon in der Vorrunde aus.

"Wir waren nicht gut, vor allem im defensiven Bereich und im Tor", analysiert dementsprechend auch Nationaltrainer Jordi Ribera im Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca und verweist auch auf die Verletzung von Miguel Sanchez-Migallon im ersten Spiel.

"Alles, was wir im Bereich Rotationsmanagement geplant hatten, war damit über den Haufen geworfen worden", so Ribera. Nach der Niederlage gegen die Kroaten mit zehn Toren sei man "angeschlagen" gewesen. "Die Niederlage hat Verunsicherung in uns hervorgerufen, denn von da an konnten wir in jedem Spiel scheitern."

Gegen Rumänien erfüllte man seine Pflicht, die Verletzung von Kauldi Odriozola im Spiel gegen Rumänien sowie die Rote Karte von Alex Dujshebaev in der ersten Halbzeit gegen Österreich waren weitere Rückschläge für den WM-Dritten. "Die Mannschaft war gut, mit einer guten Einstellung, vielleicht mit zu viel Angst, um die Aufgabe zu meistern und zu gewinnen", mutmaßt Ribera.

"Wir waren ein bisschen nervös heute und haben in der entscheidenden Phase nicht überlegt reagiert. Deshalb haben wir das Spiel auch nicht gewonnen, wie wir uns es eigentlich vorgenommen hatten. Wir haben Charakter und Leidenschaft gezeigt, aber das war nicht genug", hatte schon Gonzalo Perez de Vargas direkt nach dem Vorrunden-Aus gegenüber handball-world erklärt.

Frankreich, Dänemark und Ungarn machen Mut

"Es ist eine Enttäuschung für alle, obwohl gerade eine Handball-EM solche Situationen wie diese hervorruft", so der erfahrene Coach. "Es ist den diesjährigen Finalisten 2020 passiert und Ungarn, die nun Fünfter sind, ist es bei der letzten EM passiert, als sie zuhause spielten. Es ist ein sehr harter Wettbewerb, vielleicht sind wir ihn aufgrund der Ergebnisse im Vorfeld zu leicht angegangen."

Beim Blick auf die anstehende Olympiaqualifikation mit den Duellen gegen Slowenien, Bahrain und Brasilien will Ribera aber keinen großen Umbruch wagen. "Wenn man die Vorauswahl von 35 Spielern vor einem Großturnier vornimmt, dann sind die Rollen im Team mit Blick auf die Spielphilosophie gesetzt und respektiert. Wir können nicht glauben, das ein Team, welches in den letzten Jahren gute Ergebnisse erreicht hat, plötzlich alles wegen dieser EM ändert", so der spanische Nationalcoach, der bei diesem Turnier im März den zweiten Platz erreichen muss.

Direkt nach dem Vorrundenaus mit Bilyks Buzzerbeater gegen Österreich hatte das noch kurzfristig anders geklungen. ""Das kann der Start für eine neue Generation sein. Wir müssen die Köpfe des Teams aufrichten und wollen für die nächsten Turniere vorbereitet sein", sagte Ribera gegenüber handball-world.