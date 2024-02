Jordans gebrauchter Tag: Kapitaler Fehlschuss und erneute Verletzung

Die größte Möglichkeit, das Siegtor gegen Schlusslicht Darmstadt 98 zu erzielen, hatte Jordan. Doch Gladbachs Stürmer vergab - und hatte nachher noch viel mehr Grund zum Ärger.

Es war von Anfang an eine sehr zähe Partie gegen Schlusslicht Darmstadt 98. Gladbach tat sich schwer, hatte aber dennoch einige Top-Chancen, um den Tabellenletzten in die Knie zu zwingen. So parierte der gut aufgelegte Marcel Schuhen den feinen Schuss von Florian Neuhaus, später verpasste der eingewechselte Patrick Hermann eine Hereingabe von Nathan Ngoumou ganz knapp. Die größte Chance aber hatte Stoßstürmer Jordan.

Nach Schuhens Parade gegen Neuhaus hatte Jordan zentral vor dem Darmstädter Tor aus ungefähr 10 Metern Entfernung freie Bahn, schoss den Abpraller aber unbedrängt über den Darmstädter Kasten. Nicht zu fassen: Was für ein Fehlschuss des Angreifers, die größte Möglichkeit des Tages.

Fehlschuss folgt Verletzung

Die zweite Halbzeit allerdings erlebte der Stürmer nicht auf dem Rasen, denn nach einem Faul von Klaus Gjasula wurde Jordan zunächst behandelt, probierte es noch einmal, musste dann aber doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz. Der Darmstädter hatte bei seinem ungestümen Einsatz den Gladbacher mit seinem Knie am Oberschenkel erwischt. "Bei ihm ist es eine muskuläre Geschichte", klärte Manager Roland Virkus hinterher auf.

Die genaue Diagnose steht am Sonntag noch aus, aber ein erneuter Ausfall Jordans ist nicht auszuschließen. Der bis zum Ende der Saison von Union Berlin ausgeliehene Stürmer wäre als Wandspieler im Strafraum mit seiner körperlichen Präsenz enorm wichtig für die Gladbacher Mannschaft, zumal Tomas Cvancara nach erneuter Verletzung ebenfalls noch länger ausfällt.

Auch Hack steht auf der Kippe

Und nun? Es wäre nicht die erste Zwangspause für Jordan, der im Dezember wegen eines Faserriss schon wochenlang gefehlt hatte. Und auch nicht die einzige personelle Schwächung, die Borussia in den nächsten Wochen droht. Denn auch Offensivmann Robin Hack musste verletzt vom Platz. Er hatte einen Schlag auf den Fuß bekommen und konnte kaum auftreten, als er vom Platz geführt wurde. Auch bei ihm ist nicht abzusehen, ob er am Samstagabend in Leipzig schon wieder zum Einsatz kommen wird.

Zum Frust über die ziemlich mäßige Vorstellung gegen Darmstadt kam bei der Borussia nun also der Ärger wegen zweier Verletzungen. Einen Vorwurf machte Trainer Gerardo Seoane dem Gegner allerdings nicht, auch wenn der bisweilen ziemlich rustikal eingestiegen war. "Das ist gesunde Härte", findet der Schweizer, "die Darmstädter machen es eben so, sie verwickeln dich in Zweikämpfe und sind körperlich sehr robust."

So holte Darmstadt 98 einen nicht unverdienten Punkt im Borussia-Park und verlängerte damit die schwache Serie der Fohlen gegen Schlusslichter der Tabelle. Zum fünften Mal in der laufenden Saison traten die Fohlen gegen einen Tabellenletzten an, zum fünften Mal gelang ihnen dabei kein Sieg.