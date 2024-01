Klinsmann atmet auf: Al-Arabs Eigentor rettet Südkorea ein Remis

Südkorea ist am zweiten Spieltag des Asien-Cups nur knapp einer Blamage entgangen. Gegen Jordanien brachte erst ein Eigentor in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Südkoreas Nationaltrainer Jürgen Klinsmann wollte nach dem Auftaktsieg gegen Bahrain (3:1) im zweiten Gruppenspiel gegen Jordanien einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Dafür setzte er auf dieselbe Startaufstellung, mit von der Partie waren wieder Bayerns Kim sowie Tottenham-Star Son. Stuttgarts Jeong wurde im zweiten Durchgang eingewechselt.

Und die Koreaner starteten gut in die Partie: Bereits nach neun Minuten verwandelte Son einen Foulelfmeter sicher zur Führung. Doch danach ließen es die Favoriten zunehmend schleifen. Jordanien, das sein erstes Spiel gegen Malaysia mit 4:0 gewann, fand immer besser in die Partie und bereitete dem Klinsmann-Team große Probleme.

Jordanien dreht noch vor der Pause das Spiel

Mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten drehte der Außenseiter noch vor der Pause die Partie. Erst köpfte Y.-W. Park bei einer verunglückten Rettungsaktion nach einer Ecke den Ball ins eigene Tor (37.), dann jagte Al-Naimat einen Nachschuss wuchtig ins linke Eck (45.+6).

Südkorea lief nach dem Seitenwechsel fast schon wütend an, hielt den Druck auf Jordanien nun hoch, doch kam kaum zu gefährlichen Torgelegenheiten. Jordanien verteidigte tief und machte die Räume eng, sodass Südkorea meist nur Schüsse aus der Distanz blieben - von zwischenzeitlich 14 Abschlüssen der Koreaner gingen lediglich vier auf das Tor von Abdulaila. Von Jordanien kam offensiv in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts mehr, aussichtsreiche Konter wurden nicht mehr konsequent zu Ende gespielt.

Beide Teams mit hervorragender Ausgangslage

Letztlich brachte auch hier ein Eigentor den Ausgleich: Kurz nach Beginn der elfminütigen Nachspielzeit fälschte Al-Arab einen eigentlich haltbaren Schuss von Hwang unhaltbar ins eigene Netz ab (90.+1). Kurz vor Schluss hatte dann Hong die große Chance auf den Siegtreffer, setzte den Ball aus kürzester Distanz aber nur ans Außennetz (90.+9).

So blieb es beim Unentschieden, das beiden Teams am letzten Spieltag - Südkorea trifft am Donnerstag (12.30 Uhr) auf Malaysia, Jordanien zeitgleich auf Bahrain - eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Achtelfinals beschert.