Joppe und Schneider müssen gehen: Uerdingen findet nicht zur Ruhe

Die Situation beim ehemaligen Bundesligisten KFC Uerdingen bleibt turbulent: Trainer Björn Joppe muss gehen - es ist bereits die zweite Trainerentlassung in dieser Saison. Und auch der Sportliche Leiter Patrick Schneider hat keine Zukunft mehr beim aktuellen Oberligisten.

Keine Zukunft mehr in Uerdingen: Trainer Björn Joppe (links) und Sportlicher Leiter Patrick Schneider IMAGO/Fotostand

"Wir wollten mit dem Trainerwechsel im Dezember einen Impuls setzen und noch einmal im Aufstiegskampf angreifen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir sowohl vom Auftritt, als auch in der Tabelle weiter abgerutscht sind. Da wir keinerlei Anzeichen für eine Trendwende zum Positiven erkennen können, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Klar ist aber auch: Am Ende stehen die Spieler auf dem Platz, nicht die Sportliche Leitung. Auch die Mannschaft hat sich und ihr Engagement zu hinterfragen", wählt KFC-Vorsitzender Damien Raths in der Meldung des Vereins deutliche Worte.

Sieben Punktspiele verantwortete Joppe seit Amtsübernahme in der Winterpause, konnte davon lediglich zwei gewinnen. Jüngster Tiefpunkt war die 1:4-Heimniederlage gegen den SC St. Tönis. Mit der Trennung von Joppe und dem Sportlichen Leiter Patrick Schneider habe man nicht nur die Konsequenzen aus den jüngsten Ergebnissen gezogen, sondern "vor allem aber auch aus dem Auftreten des KFC in den vergangenen Wochen".

Das Ziel Wiederaufstieg verpassen die Krefelder nach aktuellem Stand deutlich: Der Rückstand auf Rang eins, der zum Aufstieg in die Regionalliga West befähigt, ist auf 18 Punkte angewachsen.

Voronov übernimmt vorerst

Man wolle die laufende Saison "mit Anstand und der richtigen Einstellung" zu Ende bringen, so Raths weiter, wolle zudem die kommende Zeit nutzen, um die Planung für die nächste Saison voranzutreiben. "Auch wir haben Lehrgeld bezahlt und werden uns sportlich künftig anders aufstellen - mit Menschen, die unseren Verein, aber vor allem diese Liga kennen und leben", kündigt er an.

Zumindest der scheidende Sportliche Leiter Schneider bekommt noch warme Worte mit auf den Weg: "Nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga hat Patrick Schneider [...] gemeinsam mit Dmitry Voronov mit großem Engagement dafür gesorgt, dass wir überhaupt eine Mannschaft in die Regionalliga schicken konnten. [...] Er wurde zuletzt auch öfters von der Öffentlichkeit für Dinge kritisiert, die gar nicht in seinen Entscheidungsbereich fielen. Wir sind Patrick Schneider für seinen Einsatz dankbar", so Raths.

Übergangsweise wird bereits genannter Voronov, aktuell U-19-Coach, das Training der ersten Mannschaft übernehmen. Bis Ende des Monats wolle man dann die, laut Raths, "wichtigsten personellen Weichen für die kommende Saison" stellen.