Jonjic fehlt Aue zum Start in Nürnberg

Antonio Jonjic vom FC Erzgebirge Aue hat sich einen Bänderriss zugezogen und fällt zum Start in die Saison aus.

Veilchen-Mittelfeldspieler Jonjic, der im vergangenen Herbst vom 1. FC Kaiserslautern nach Sachsen gewechselt war, steht zum Punktspielauftakt am kommenden Sonntag in Nürnberg nicht zur Verfügung. Der 21-Jährige hat sich am vergangenen Freitag im Test gegen Türkgücü München (2:0) einen Bänderanriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Ebenfalls weiterhin muss Jan Hochscheidt aussetzen. Der 33-jährige Routinier, seit 2018 im Erzgebirge unter Vertrag, wurde planmäßig am Knie operiert.