Jonathan Edvardsson gegen "Zimmerkollege bei Schwedens Nationalmannschaft"

Im Hinspiel der Play-Offs trifft die TSV Hannover-Burgdorf in der European League am heutigen Dienstagabend (26. März, 20.45 Uhr) zuhause auf den schwedischen Club IK Sävehof - für Jonathan Edvardsson keine unbekannte Mannschaft.

Der 26-Jährige Schwede wurde in Göteborg geboren und hat bis 2021 bei IK Sävehof gespielt. Dort wurde er auch zum schwedischen Nationalspieler ausgebildet. Nun trifft Jonathan Edvardsson mit der TSV Hannover-Burgdorf auf seinen Heimatclub.

"Das wird sehr besonders für mich. Ich habe mich sehr gefreut, als klar war, dass wir gegen Sävehof spielen. Sie haben eine sehr junge, talentierte Mannschaft mit einem guten Trainer. Sicherlich werden sie versuchen uns zu stören. Das wird sehr interessant, aber natürlich möchte ich unbedingt gewinnen", freut sich der Spielmacher auf die Begegnung.

Dabei trifft er auf alte Bekannte: "Simon Möller war während der Europameisterschaft im Januar mein Zimmerkollege bei der schwedischen Nationalmannschaft. Aber es sind auch immer noch viele Spieler da, mit denen ich zusammen in Sävehof gespielt habe".

Die Spiele gegen Sävehof bedeuten für Edvardsson auch eine Reise in die Heimat. "Ich freue mich gleichermaßen auf beide Spiele. Es wird sehr besonders sein, gegen die Farben meines Heimatclubs zu spielen. Das Rückspiel in Schweden wird vielleicht noch etwas emotionaler für mich, da viele Verwandte und Freunde ihren Besuch angekündigt haben."

Entscheidungsspiele

Nach jeweils zwei Niederlagen gegen HBC Nantes und die Rhein-Neckar Löwen beendete die TSV Hannover-Burgdorf die Gruppenphase auf dem dritten Platz. Das spielt für Edvardsson nun jedoch keine Rolle mehr: "Mit den K.o.-Spielen geht es jetzt so langsam in die heiße Phase. Wir wollen einfach zeigen, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind und international liefern können. Das ist uns in der Vorrunde noch ganz gut gelungen, aber danach nicht mehr. Das ist allerdings längst abgehakt. Wir stehen in den Playoffs und werden alles geben, um Sävehof zu schlagen".

Damit das möglich ist, hofft er auf die Unterstützung der Fans. "Es ist einfach wichtig, wenn die Schweden zu Besuch kommen, dass wir zeigen, wie die deutsche Fankultur funktioniert. Ich bin selber begeistert davon und freue mich über jeden Einzelnen, der uns unterstützt."