Jokic zeigt Schröder und den Lakers die Grenzen auf - Hartensteins Nullnummer

Die Los Angeles Lakers haben ohne LeBron James in Denver verloren. Nikola Jokic unterstrich einmal mehr seine Ausnahmestellung. Die NBA am Dienstagmorgen.

Da half auch Reden nichts: Dennis Schröder (17) im Gespräch mit Referee Marc Davis. Denver Post via Getty Images

Die Aussichten für die Lakers vor dem Spiel in Denvers dünner Luft standen schlecht. LeBron James musste wegen eines maladen Sprunggelenks absagen, Anthony Davis fehlte ohnehin schon. Und so stand am Ende eine 109:122-Niederlage beim Primus der Western Conference, die die Kalifornier auf eine 19:22-Bilanz drückt und damit weiter außerhalb der Play-off-Ränge hält.

Während Dennis Schröder für die Lakers keine gute Quote aufwies (14 Punkte, vier Assists, 3 von 13 aus dem Feld, 0 von 5 Dreier), schwang sich Russell Westbrook von der Bank kommend zum Topscorer der Gäste auf (25). Insgesamt war jedoch kein Kraut gewachsen gegen die Nuggets-Protagonisten Jamal Murray (34 Punkte, fünf Dreier) und einmal mehr Nikola Jokic. Der serbische Star-Center und zweimalige MVP brillierte in vielen Facetten und agierte vor allem hocheffizient. Mit nur fünf verwandelten Würfen (100 Prozent Trefferquote) schaffte Jokic sein elftes Triple-Double in der laufenden Saison (14/11 Rebounds/16 Assists) und bewies wie immer Auge für die Mitspieler. "Ein wahrhaft selbstloser Superstar", lobte Nuggets-Coach Michael Malone.

Wagner-Brüder chancenlos - Kings-Rekord

Weitere deutsche Profis neben Schröder waren in der Nacht zum Dienstag im Einsatz. Die Orlando Magic (15:26) sind nach einem 111:136 bei den Sacramento Kings auf dem 13. Rang im Osten zu finden. Franz Wagner kam auf 16, sein älterer Bruder Moritz von der Bank kommend auf 12 Punkte. Die wurfstarken Kings (21:18) freuten sich über einen Franchise-Rekord: 23 Dreier! Sechs streute Harrison Barnes (30 Punkte) ein.

Isaiah Hartenstein blieb seinerseits nach sechs Fehlwürfen ohne Korberfolg und unterlag mit den New York Knicks 107:111 gegen die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo (22 Punkte, 10 Rebounds). Die Knicks (22:19), für die Jalen Brunson auf 44 Punkte kam und damit ligaübergreifend bester Korbjäger war, sind Siebter der Eastern Conference.

Favoritensiege feierten außerdem die Boston Celtics (107:99 gegen Chicago), die New Orleans Pelicans (132:112 in Washington) und die Memphis Grizzlies (121:113 gegen San Antonio). Boston (29:12) führt weiter im Osten, Memphis (27:13) gleichauf mit Denver im Westen.