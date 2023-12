Jokic glänzt - Wembanyama führt Spurs zum Sieg

Nikola Jokic hat sich beim Erfolg seiner Nuggets keinen einzigen Fehlwurf geleistet. Tyrese Haliburton gelang Historisches. Und Victor Wembanyama hat die Spurs zum fünften Saisonsieg geworfen. Die NBA am Freitagmorgen.

Nikola Jokic spielte mal wieder seine ganze Klasse aus. NBAE via Getty Images

Nikola Jokic hat die Denver Nuggets mit seiner nächsten Glanzleistung zum 142:105 (64:48)-Heimsieg über die Memphis Grizzlies geführt. Am Donnerstag (Ortszeit) erzielte der serbische Superstar 26 Punkte, 14 Rebounds sowie zehn Assists und markierte damit sein elftes Triple-Double der Saison. Dabei traf der zweimalige MVP jeden seiner elf Wurfversuche aus dem Feld und jeden seiner drei Freiwürfe.

Die Nuggets gewannen alle vier Durchgänge und erspielten sich nach drei Vierteln eine 23-Punkte-Führung. Im letzten Spielabschnitt konnten der NBA-Titelverteidiger damit Jokic schonen. Mit dem sechsten Sieg in Serie sind die Nuggets das derzeit heißeste Team der NBA, in der Western Conference belegen sie hinter den Minnesota Timberwolves den zweiten Platz.

Pistons stehen nun bei 28 Niederlagen

Für die Detroit Pistons dagegen geht die Niederlagenserie weiter: Das Team aus Michigan verlor das 28. Spiel nacheinander, keine Mannschaft in der NBA-Geschichte hat mehr Partien in Serie verloren. Gegen die Boston Celtics, immerhin Spitzenreiter der Eastern Conference, zeigten sich die Pistons aber auf Augenhöhe, führten zur Pause mit 19 Zählern Differenz und mussten sich schließlich in der Verlängerung mit 122:128 (66:47, 108:108) geschlagen geben.

Haliburton und "Wemby" mit historischen Marken

Tyrese Haliburton gelang beim 120:104 (63:52)-Auswärtssieg seiner Indiana Pacers gegen die Chicago Bulls ein besonderes Kunststück: Der Spielmacher erzielte 21 Zähler, verteilte 20 Assists und verlor kein einziges Mal den Ball. Damit ist Haliburton erst der zweite Spieler der NBA-Geschichte, der in einer Partie mindestens 20 Punkte und 20 Assists erzielt sowie gleichzeitig keinen Ballverlust zu verzeichnen hatte.

24 Minuten reichten Victor Wembanyama, um seine San Antonio Spurs zum fünften Saisonsieg zu führen. Der 19-Jährige erzielte beim 118:105 bei den Portland Trail Blazers 30 Punkte und verbuchte zudem jeweils sechs Rebounds und Assists - der Franzose ist damit der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der 30 Punkte und sieben Blocks in weniger als 30 Minuten Spielzeit erzielt hat. Die Serie von fünf Pleiten der Spurs in Folge endete damit - die Spurs bleiben allerdings Letzter im Westen.