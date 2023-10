Joker Wirtz wirkt - Leverkusens Titelfaktor Bank?

Beim 2:1-Sieg in Wolfsburg funktionierte Florian Wirtz auch in der ungewohnten Joker-Rolle. Doch nicht nur deswegen hebt Mittelfeldspieler Granit Xhaka die Qualität der Leverkusener Einwechselspieler hervor, die zu einem entscheidenden Faktor werden könnte.

Hatte einen großen Anteil am Sieg in Wolfsburg: Florian Wirtz. IMAGO/Jan Huebner

Nach einer Stunde wechselte Xabi Alonso in Wolfsburg beim Spielstand von 1:1 Florian Wirtz ein - und von da an dominerte Bayer 04 die zuvor lange offene und umkämpfte Partie. Auch, wenn der 20-Jährige am Siegtreffer von Alejandro Grimaldo nicht als Vorlagengeber oder mit einem vorletzten Pass beteiligt war, belegte diese halbe Stunde, welche Klasse und welche Bedeutung der deutsche Nationalspieler für den Tabellenführer besitzt.

Dominanz, Spielkontrolle und Torgefahr gingen mit seiner Hereinnahme nach oben. Und dafür sind eben nicht nur finale Aktionen des Topstars verantwortlich, von denen es vom Techniker in Wolfsburg gar nicht so viele gab, sondern seine Fähigkeiten als Spielbeschleuniger und Taktgeber. Wirtz verbindet, wirkt wie ein Schmiermittel fürs Spiel, das ein Haken verhindert.

Folglich stellte Mittelfeldstratege Granit Xhaka nach der Partie auch fest: "Flo hatte heute einen sehr wichtigen Einfluss auf unser Spiel." Selbst in der Rolle als Einwechselspieler.

Deren Bedeutung hob Xhaka aber generell und nicht nur in Bezug auf Wirtz hervor. "Jeder Spieler hat seine Qualitäten, und man sieht, dass wir eine Bank haben, die uns wieder lebendig machen kann, die wieder Feuer bringt, wie jetzt Flo Wirtz, der eine Pause bekommen hat. Er kam sofort gut ins Spiel. Seine Qualitäten sind unglaublich", schwärmte der Schweizer Rekordnationalspieler, "über die muss man gar nicht reden."

Obwohl Xabi Alonso in Wolfsburg viermal wechselte, hatte er noch die Nationalspieler Piero Hincapie, (WM-Teilnehmer mit Ecuador), Patrik Schick und Adam Hlozek (beide Tschechien) sowie den zuletzt erstmals für das DFB-Team berufenen Robert Andrich in der Hinterhand.

Auch in der Spitze bietet sich dem Trainer eine hohe Breite, die sich Spiel für Spiel auswirkt. "Jede Einwechslung bis jetzt hat uns gutgetan. Ob es in Wolfsburg war oder in den anderen Spielen. Dafür haben wir einen breiten Kader und genug Qualität, dass jeder mal eine Pause kriegt", urteilt Xhaka.

Ein Faktor, der sich am Ende als entscheidend herausstellen könnte. Schließlich verfügt selbst Bayern-Trainer Thomas Tuchel, dem beispielsweise nur sechs bundesligaerfahrene Abwehrspieler zur Verfügung stehen, nicht in allen Mannschaftsteilen über solch ein Spieler-Angebot wie Xabi Alonso.

"Das brauchen wir für eine intensive Periode mit drei englischen Wochen nacheinander", betont Leverkusens Trainer vor dem nächsten Stresstest für sein Team, "immer mit der gleichen Aufstellung zu spielen, ist fast unmöglich." Und wie die Partie in Wolfsburg zeigte, bei der neben Wirtz auch Innenverteidiger Odilon Kossounou erstmals in der Liga auf die Bank rotierte, ist dies auch nicht nötig.