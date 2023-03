Joker und Startelf: Kilic und das glückliche Händchen

Fuat Kilic hat dem VfB Oldenburg neue Hoffnungen auf den Klassenerhalt gegeben - vor allem weil der neue Coach treffsicher bei der Auswahl seines Personals ist.

Die Aufgabe war keine leichte, die Fuat Kilic vor zehn Tagen in Oldenburg übernommen hat. Mit gleich zwei Duellen gegen direkten Konkurrenten startete seine "Mission Klassenerhalt" beim kriselnden Aufsteiger. Doch der Einstand ist geglückt - Kilic startete mit zwei Siegen (2:1 gegen BVB II; 2:1 gegen Bayreuth) und führte den VfB wieder ganz nah ans rettende Ufer. In beiden Spielen bewies der 49-Jährige ein glückliches Händchen, wechselte er doch gegen Dortmund II den späteren Siegtorschützen Ayodele Adetula ein. Am vergangenen Wochenende stach mit Patrick Hasenhüttl ein anderer Einwechsler, der den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte.

Treffsicher ist der neue VfB-Coach aber nicht nur bei der Auswahl seiner Joker. Mit Rafael Brand, der zwei Treffer unter dem neuen Coach vorbereitet hat, und Kamer Krasniqi, dem in Bayreuth das zwischenzeitliche 1:0 gelang, reaktivierte er zwei unter seinem Vorgänger Dario Fossi nicht immer gesetzte Profis. Im Gegenzug beorderte er Marc Stendera oder Marcel Appiah auf die Bank.

"Überglücklich" war Kilic nach dem Erfolg im Oberfränkischen, durch den der VfB an der SpVgg Bayreuth in der Tabelle vorbeizog, wollte aber auch nicht außer Acht lassen, dass seinem Team in Bayreuth das nötige Matchglück zur Seite gesprungen war. "Der Gegner hat mehr Spielanteile gehabt", räumte er bei "MagentaSport" ein. "Wir können froh sein, dass wir in der ein oder anderen Situation nicht das Gegentor kassiert haben, sodass wir in Rückstand geraten sind und letzten Endes dann Bayreuth in Führung geht."

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat Kilic in jedem Fall wieder befeuert. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", betonte Hasenhüttl.