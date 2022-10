Joker Petersen sticht auf "unorthodoxe" Weise

Nils Petersen hat dem SC Freiburg als Einwechselspieler schon viele Punkte gerettet - so auch gegen den FSV Mainz 05. Diesmal aber nicht in gewohnter Manier.

Mit 33 Jokertoren ist Petersen die unangefochtene Nummer 1 in der Bundesliga. Am Samstag hat er seinen Wert für den Sport-Club mal wieder unter Beweis gestellt. Als Einwechselspieler, aber nicht als Torschütze. Auf seinen ersten Treffer in dieser Saison muss der 33-Jährige noch warten, die drei Punkte beim 2:1-Erfolg über die Mainzer gehen am Ende dennoch auf sein Konto.

"Zum Schluss ging es nur noch darum, auf Biegen und Brechen den Sieg über die Runden zu bekommen", beschrieb Petersen die Nachspielzeit. Erst bereinigte der Angreifer die Situation nach dem Pfostentreffer des Mainzers Karim Onisiwo, eine Minute später rettete er gegen Silvan Widmer auf der Linie. "Auch wenn es für mich unorthodox ist, fühlt es sich gut an", betonte Petersen. "In der Szene hat mir mein Stürmergen geholfen. Ich wusste, wo er hin schießt", meinte er lachend.

Nicht nur fürs Punktekonto, auch für Petersen selbst war es eine enorm wichtige Szene. Denn in der Vergangenheit war er "ein bisschen verwöhnt", wie er selbst betont: "Ich habe immer meine Einsätze bekommen." In dieser Saison sieht das etwas anders aus. Zum vierten Mal nacheinander schickte Trainer Christian Streich die gleiche Startelf ins Rennen. Petersen wurde zwar in sieben von acht Ligaspielen eingewechselt, auf einen Einsatz von Beginn an wartet er aber noch. "Natürlich ist es ein bisschen schwierig. Jetzt ist es halt so, dass es die sogenannte A-Mannschaft seit Wochen gut macht, da fehlen der B-Mannschaft auch manchmal die Argumente", so der Routinier.

Geschätzte Gesten

Umso mehr weiß Petersen die Gesten seiner Teamkollegen zu schätzen. Torhüter Mark Flekken etwa kam direkt nach Abpfiff zu ihm. "Er wollte nur Danke sagen. Manchmal kommt man am Ende rein und ist fünf Minuten nur am hin und herlaufen. Wenn man so seinen Teil dazu beitragen kann, ist es auch schön. Wenn es wertgeschätzt wird, umso schöner", sagte Petersen. Dank seiner Rettungstat und etwas "Dusel" überstanden die Freiburger die turbulenten Schlussminuten unbeschadet.

Und dank der Niederlage von Union Berlin bei Entracht Frankfurt steht der SC wieder fast ganz oben. Nur das bessere Torverhältnis sichert den Köpenickern aktuell noch die Tabellenführung. "Es hat sich schon krass gewandelt", sagte Petersen. Früher habe er, wenn auf der Anzeigetafel Ergebnisse aus den anderen Stadien angezeigt werden, immer hochgeschaut und gehofft, dass alle Abstiegskandidaten hinten liegen. Jetzt ist es umgekehrt: "Mittlerweile hoffen wir, dass die führen, weil wir uns an ganz anderen Mannschaften orientieren dürfen. Das ist ein Luxus."

Eine Luxussituation hat momentan auch Streich bei seiner Personalauswahl. Die erste Elf macht es regelmäßig so gut, dass eigentlich kein Anlass zum Tauschen besteht. Doch Petersen und Co. wollen spielen. "Aktuell macht es jeder auf seiner Position sehr gut. Vielleicht ist es auch unser Verdienst, weil wir Druck machen, um in die Mannschaft zu rutschen. Jeder muss funktionieren, weil er weiß, wir lauern dahinter", erklärte Petersen. "Wir können nur arbeiten und hoffen, dass wir unsere Einsätze bekommen." Der Terminkalender spielt der zweiten Reihe dabei in die Karten. Bei zwölf Spielen in den kommenden sechs Wochen sind Einsätze nur eine Frage der Zeit.