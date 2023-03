Joker Osawe lässt Erfurt jubeln - Altglienicke sichert sich spät den Rekord

Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt ist dank eines Treffers von Osayamen Osawe siegreich von Hertha BSC II heimgefahren. Verfolger VSG Altglienicke jubelte in Chemnitz kurz vor Schluss und hat den Rekord von sieben Siegen in Folge ohne Gegentor aufgestellt. Halberstadt kam bei Viktoria Berlin nach 0:2 zurück.

Nach dem jüngsten "Schrumpf-Spieltag" darf die Regionalliga Nordost wieder auf volles Programm hoffen. Jeweils drei Partien waren und sind für Freitag, Samstag und Sonntag angesetzt.

Osawe sticht als Erfurter Joker

Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt war am Freitag bei der U 23 von Hertha BSC gefordert. Nach druckvoller Anfangsphase der Gäste, wehrten sich die Berliner ab der 20. Minute besser. Bis auf einen Volley von Erfurts Mergel nach 34 Minuten passierte vor beiden Toren bis zur Halbzeit aber nicht viel. RWE stellte geschickt die Räume zu, sodass die technisch beschlagenen Hertha-Talente selten flüssig kombinieren konnten. In der 71. Minute wäre Berlin dennoch fast in Führung gegangen, doch Nkoa rettete bei einem Schuss von Aksakal für seinen schon bezwungenen Torwart Flückiger artistisch auf der Linie. Drei Zeigerumdrehungen später wurde der eingewechselte Osawe offensiv zum Helden, als ihm nach einer Moritz-Hereingabe im Strafraum der Ball vor die Füße fiel und er flach einschob. Die restliche Spielzeit war von Berliner Druck geprägt, doch sämtliche Offensivbemühungen blieben vergebens, auch weil RWE-Keeper Flückiger einen Sahne-Tag erwischte.

Breitkreuz schlägt spät zu

Die VSG Altglienicke war beim Chemnitzer FC kurz davor, den alleinigen Rekord von sieben Siegen in Folge ohne Gegentor zu verpassen. Vor allem in der ersten Halbzeit wackelte der Rekord bedenklich, da der CFC deutlich überlegen war. Campulka traf beispielsweise in der 39. Minute die Latte. Doch im zweiten Durchgang wurde die VSG besser, vergab aber auch einige Chancen, sodass es stark nach 0:0 roch. In der 89. Minute hämmerte Breitkreuz aus 16 Metern den Ball aber unhaltbar in die Maschen, sodass Altglienicke nicht nur oben dran bleibt, sondern auch tatsächlich besagten Rekord aufstellen konnte.

Große Moral von Halberstadt

Der FC Viktoria 1889 Berlin hatte sich zuletzt aus der unteren Zone befreit. Am Freitag gegen Germania Halberstadt waren die Hauptstädter aber erstmal mit dem Glück im Bunde, Hoch setzte in der 11. Minute einen Freistoß an die Latte. Sieben Minuten später meldete sich auch die Viktoria zu Wort, Küc legte nach einem Konter auf Theisen zurück, der aus kurzer Distanz die erste Chance sofort zur Führung verwertete. Halberstadt ließ sich davon nicht unterkriegen und hatte bis zur Pause ein Chancenplus. Kaltschnäuziger blieb der Drittliga-Absteiger: Nach Doppelpass mit Ogbaidze versenkte Küc den Ball aus 16 Metern im Netz (57.). Just als die Berliner dem 3:0 näher waren, verkürzte Renner per Volley (79.). Offenkundig ein Erweckungserlebnis, denn die anschließende Halberstädter Druckphase krönte Pfeiffer in der 89. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2-Endstand.

Abstiegskampf in Greifswald

Drei Partien stehen auch für Samstag an. Für Tennis Borussia Berlin müssen dabei gegen den BFC Dynamo fast schon drei Punkte für die Wahrung der Hoffnung her. Zuletzt gab es bekanntlich zumindest einen Teilerfolg beim Remis gegen Babelsberg. Der amtierende Meister BFC befindet sich aktuell etwas im Niemandsland der Tabelle, gewann das Hinspiel mit 4:1 und wird im Derby nichts zu verschenken haben.

Zurücklehnen können sich aktuell auch zwei weitere Teams nicht, über dessen Ansetzung am Samstag das Wort Abstiegskampf steht: Der Greifswalder FC, zuletzt sieglos unter neuem Trainer, empfängt den SV Babelsberg, der seinerseits aus den letzten vier Partien nur einen Zähler holen konnte und bei einer Niederlage von den Greifswaldern in der Tabelle kassiert werden würde. Coach Roland Vrabec sieht seine Greifswalder jedenfalls trotz jüngster Niederlage "auf einem guten Weg" in Richtung Klassenerhalt.

Das dritte Duell ist eines aus der oberen Hälfte: Carl Zeiss Jena empfängt Chemie Leipzig und könnte mit einem Erfolg, bei entsprechenden Resultaten auf den anderen Plätzen, aus dem Top-Trio ein Top-Quartett machen. Dass mit Jena noch zu rechnen ist, zeigt die Ausbeute aus den letzten Partien. Bevor das jüngste Duell mit Erfurt mit einem Remis endete, gewann die Elf von René Klingbeil vier Partien in Folge.

Cottbus beschließt den Spieltag

Am Sonntag um 16 Uhr bekommt es dann Energie Cottbus mit einer hohen Hürde zu tun. Es geht nach Leipzig zur Lok, die mit einem Sieg bis auf drei Zähler zur Elf von Claus-Dieter Wollitz aufschließen könnte. Cottbus, das sein Ergebnistief zum Re-Start rechtzeitig wieder überwinden konnte, gewann das Hinspiel mit 3:1 und braucht einen Sieg, um Erfurt auf den Fersen zu bleiben.

Der Berliner AK, der aus den letzten sechs Partien nur einen Zähler holte, hofft derweil, dass sich dieser Abwärtstrend aufhalten lässt. Es geht am Sonntag bereits um 13 Uhr gegen den FSV Luckenwalde, der aktuell da steht, wo der BAK auf keinen Fall hin möchte: Auf Rang 15, der im härtesten Fall ebenfalls noch den Abstieg bedeuten könnte. So stehen beide Teams unter Druck, endlich wieder mal dreifach zu punkten.

Kellerkampf pur heißt es außerdem zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem SV Lichtenberg. Der ZFC will Rang 14 auf keinen Fall hergeben. Von unten droht Luckenwalde, und auch Lichtenberg 47 hofft natürlich noch, auch wenn man im Jahr 2023 noch ohne Punktspielsieg ist. "Die Situation ist schwierig, aber noch ist der Klassenerhalt möglich. Andere Mannschaften sind noch in Schlagdistanz", sagt der neue Coach Rudy Raab. Und: "Unser Trumpf ist der Zusammenhalt."