Joker Junge-Abiol sticht: Würzburg gewinnt Topspiel bei Türkgücü

Die Würzburger Kickers gewannen am Donnerstagabend zum Start in den 12. Spieltag der Regionalliga Bayern das Topspiel bei Türkgücü München.

Würzburg gewinnt chancenarmes Topspiel

Nach nahezu ereignislosen ersten 45 Minuten - mehr als ein gefährlicher Sané-Kopfball, der neben dem Tor landete, gab es nicht - gingen die Würzburger Kickers im Topspiel mit ihrer ersten guten Aktion nach Wiederanpfiff in Führung. Der frisch eingewechselte Junge-Abiol wurde nach einer Flanke sträflich freigelassen und ließ sich die Möglichkeit aus der Nahdistanz nicht entgehen (46.). Nach dem ersten Schock übernahmen die Münchner langsam die Spielkontrolle und kamen auch zu einigen Abschlussgelegenheiten, gefährlich für das Tor von Quindt wurde es aber nicht. Würzburg lauerte auf Konter. Junge-Abiol ließ nach einem solchen die mögliche Vorentscheidung aus, scheiterte beim Versuch, Kolbe den Ball durch die Hosenträger zu schießen. Am Ende machte dies gegen harmlose Gastgeber aber keinen Unterschied. Es blieb beim letztlich verdienten 1:0-Erfolg des Spitzenreiters, der sich ein Plus an gefährlichen Chancen erarbeiten konnte und defensiv kaum Türkgücü-Chancen zuließ. Für den FWK war es der sechste Folgesieg.