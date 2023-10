Joker Jatta und Keeper Raab retten HSV: Arminia im Elfmeterschießen geschlagen

DFB-Pokal - Highlights by DAZN 01.11.2023

6:07Arminia Bielefeld bot einen großen Pokal-Fight, scheiterte aber sowohl in der regulären Spielzeit als auch im Elfmeterschießen an Hamburgs Pokal-Keeper Matheo Raab. Seine Paraden hievten einen ansonsten uninspirierten HSV in die nächste Runde.