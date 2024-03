Joker bringt De Kuip zum Kochen: Feyenoord bekommt sein "Finale Dahoam"

Highlights by Sportdigital 01.03.2024

5:30Feyenoord Rotterdam tat sich gegen den FC Groningen im niederländischen Pokal lange Zeit schwer. Nachdem der Tabellensechste der Keuken Kampioen Divisie in der ersten Halbzeit in Führung gegangen war, drehte der Favorit das Spiel in Halbzeit zwei.