Johnston will "wichtiger Spieler" bei Sturm werden

Mit Max Johnston sicherte sich Sturm Graz im Sommer die Dienste eines verheißungsvollen Rechtsverteidigers. Bislang kam der 20-jährige Schotte in 10 Pflichtspielen für das Profiteam sowie sieben Partien von Sturm II zum Einsatz und hofft, im neuen Jahr weiter angreifen zu können.

Im Sommer schnappte sich Vizemeister Sturm Graz mit Max Johnston ein Talent für die rechte Abwehrseite, um ein Backup für Stammspieler Jusuf Gazibegovic zu haben. Zunächst sammelte der 20-jährige Schotte seine Minuten bei der zweiten Mannschaft in der 2. Liga und konnte in insgesamt sieben Einsätzen zwei Assists für den Tabellenvierzehnten beisteuern. Im Laufe der Herbstsaison kam der fünffache U-21-Nationalspieler Schottlands, der von Motherwell FC seinen Weg in die Hauptstadt der Steiermark gefunden hatte, aber dann auch zu einigen Einsätzen für das Profiteam der "Blackies". So durfte Johnston schon sechsmal in der Bundesliga sowie einmal im ÖFB-Cup, der Champions-League-Qualifikation sowie zweimal in der Europa League unter Cheftrainer Christian Ilzer ran. Dabei fand er sich bisher zweimal in der Startelf wieder.

Im Gespräch auf der "Vereinsseite" zeigte sich der junge schottische Außenverteidiger mit seinen ersten Monaten in Graz zufrieden: "Es ist es bisher eine tolle Erfahrung und es gefällt mir sehr gut. Der Verein hat mich sehr gut aufgenommen, ebenso wie die Fans. Wann auch immer ich in der Stadt bin - sie erkennen mich teilweise und sind sehr freundlich, was ich ungemein schätze." Mit seinem Klub liegt er nach den ersten 17 Spielrunden nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg auf Platz zwei, konnte mit ihm den Einzug ins Achtelfinale des ÖFB-Cups sicherstellen und erstmals seit 23 Jahren wieder ein europäisches Überwintern erreichen.

Anspruchsvolle Aufgaben zum Frühjahrsstart

Auch für das kommende Jahr verspricht Johnston den Sturm-Fans wieder einige Highlights: "Die Sturm-Fans können im neuen Jahr hundertprozentigen Einsatz von der Mannschaft erwarten, wir werden in jedem Spiel unser Bestes für dieses Wappen geben." Vom Support der Grazer-Anhänger, die nach Rapid den zweitbesten Zuschauerschnitt in der Bundesliga aufweisen, zeigt sich der vielfache schottische Nachwuchsnationalspieler nach seinen ersten Monaten sichtlich angetan: "Unseren unglaublichen Fans, die wir haben, möchte ich sagen, dass sie uns weiterhin so lautstark unterstützen und uns die Treue halten sollen. Wir werden alles geben, um uns hoffentlich mit Erfolgen revanchieren zu können."

Daran will auch Johnston seinen Anteil haben und im kommenden Frühjahr ein noch wichtigerer Spieler bei den Steirern werden. Nachdem er sich in seinen ersten Monaten langsam an die neue Umgebung akklimatisieren konnte, will er zur Rückrunde so richtig angreifen und sich unter Coach Ilzer fest etablieren: "Meine persönlichen Ziele bei Sturm sind, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, im Training und in den Spielen. Ich möchte hart arbeiten und ein wichtiger Spieler für die Mannschaft sein." Zum Auftakt im neuen Jahr stehen für die Steirer aber gleich schwierige Aufgaben an: Anfang Februar wartet das Cup-Duell gegen die Wiener Austria an, ehe es eine Woche später in der Bundesliga mit dem Top-Duell gegen Red Bull Salzburg weitergeht.