Stuttgarter NFL-Profi darf vom München-Spiel träumen

Johnson unterschreibt bei den New York Giants

Nach Wochen des Wartens bekommt der Stuttgarter NFL-Profi Jakob Johnson eine Chance auf mehr Spiele. Sein Vertrag bei den New York Giants könnte einen ganz anderen Traum wahr werden lassen.

Hat einen neuen Verein gefunden: Jakob Johnson. IMAGO/ZUMA Wire

Die NFL-Karriere des Stuttgarters Jakob Johnson geht bei den New York Giants weiter. Drei Wochen vor dem Saisonstart endet für den 29-Jährigen eine lange Zeit der Ungewissheit: Seit dem Abschied von den Las Vegas Raiders, für die er in den vergangenen beiden Jahren auf dem Feld stand, war Johnson ohne Team.

Zuvor hatte er von 2019 bis 2021 für den sechsmaligen Champion New England Patriots gespielt. Bei beiden Stationen arbeitete Johnson bereits mit dem aktuellen Giants Offensive Line Coach Carmen Bricillo zusammen.

Nun hat der Fullback, den die Giants nach der Verletzung von Tight End Tyree Jackson verpflichteten, sogar die Chance auf die Erfüllung eines großen Traums: ein NFL-Spiels in seinem Heimatland zu bestreiten. Am 10. November spielen die Giants ihr zehntes Saisonspiel in München gegen die Carolina Panthers.

DPA, cfl

