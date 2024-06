Johannessons Verbleib wird konkreter

Während es bei Christos Tzolis und Ao Tanaka eher nach Wechsel aussieht, scheint es so, als würde der geliehene Isak Johannesson Fortuna Düsseldorf erhalten bleiben. Der Isländer hat ein klares Bekenntnis für Düsseldorf abgegeben. Der "Rheinischen Post" sagte er, dass er sich noch nie so wohlgefühlt habe und er gerne seine gute Entwicklung bei der Fortuna fortsetzen möchte. Einzig eine Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro steht derzeit noch einem erfolgreichen Abschluss im Weg. Es könnte aber auch eine erneute Ausleihe geben.