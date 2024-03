Johannes Golla: "Von Anfang an schwer getan"

Fünf Minuten vor Schluss hatte Frisch Auf Göppingen beim 31:30 noch Hoffnung auf mindestens einen Punkt in Flensburg. Doch dann drehte die SG auf, gewann das Spiel am Ende mit 35:30 (17:16) und festigte damit Tabellenplatz drei (37:11). Die Stimmen zum Spiel:

"Du weißt, dass es gegen Göppingen ein schwieriges Spiel wird. Sie spielen recht lange Angriffe, also müssen wir im ganzen Spiel richtig konzentriert sein. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt, aber es wurde besser und wir haben gute Paraden gehabt, sodass wir einfache Tore bekommen haben. Das war ein guter Sieg und wir sind sehr zufrieden", zeigt sich Emil Jakobsen nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon erleichtert.

Auch Johannes Golla glücklich, dass es am Ende mit einem Sieg geklappt hat: "Wir haben uns von Anfang an schwer getan, waren in der Abwehr nicht so griffig, wie wir es wollten, haben die Absprachen nicht zu 100% umgesetzt. Göppingen hat versucht, das Tempo bisschen runterzuschrauben, sie haben lange Angriffe gespielt und dann mussten wir bis zum Ende geduldig sein. Das hat das eine oder andere Mal nicht perfekt funktioniert, aber vor allem in der zweiten Halbzeit schaffen wir es, unser Tempospiel aufzuziehen und das ist das, was uns im Moment den Erfolg bringt."

"Wir werden auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag alles geben, um vielleicht einen Patzer von einer Mannschaft vor uns zu nutzen. Wir wissen aber auch, dass wir jetzt das nächste Spiel in Kiel haben, ein direkter Konkurrent um den dritten Platz. Von daher gilt es für uns einfach, die Hausaufgaben zu machen und dann wollen wir, auch wenn es vielleicht im Moment aussichtslos erscheint, solange es geht oben dran bleiben", hat Flensburgs Kapitän das Ziel Champions League weiter vor Augen.

Ärgerliche Niederlage für Göppingen

Göppingen war selten so dicht dran, in Flensburg etwas Zählbares mitzunehmen. "Wir spielen hier bei einer sehr guten Mannschaft. Fünf Minuten vor Schluss haben wir nochmal die Chance. Da machen wir leider ein paar leichte Fehler. Insgesamt ist es aber schon ein wesentlich besserer Auftritt im Vergleich zu dem sehr enttäuschenden Spiel gegen Lemgo. Von daher ist es die erste richtige Reaktion, aber wir hätten hier trotzdem natürlich gerne etwas mitgenommen", so David Schmidt nach dem Spiel im Dyn-Interview.

"Wir haben das Spiel wieder mehr in die Breite gesucht. Das haben wir uns vorgenommen, das war gegen Lemgo sehr schlecht. Das hat mir heute wesentlich besser gefallen. Wir kriegen zwar relativ viele Tore, aber phasenweise fand ich das Abwehr-Torhüter-Paket auch stark verbessert. Jetzt gilt es, dass Spiel gut zu analysieren. Das Wichtige ist es, das mitzunehmen, was wir gut gemacht haben. Da habe ich heute schon einiges gesehen und dann wird es ein wichtiges Spiel gegen Erlangen", nimmt Schmidt auch etwas Positives von der ärgerlichen Niederlage mit.

Auch Trainer Markus Baur ist nicht ganz unzufrieden. "Das war heute ein guter Auftritt, das Ergebnis fällt am Ende zu hoch aus. Über weite Phasen haben wir das Spiel sogar im Griff gehabt. Leider sind wir mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Halbzeit. Nach der Pause unterliefen uns drei einfache Fehler und ab da sind wir hinterhergelaufen. Trotzdem haben wir beim 29:29 wieder eine Chance, aber dann kommt die individuelle Klasse der SG, z.B. eines Simon Pytlick, zum Tragen."