Johannes Golla: "Den Kopf hoch kriegen reicht nicht"

Sichtlich unzufrieden war Johannes Golla nach dem 22:22-Unentschieden gegen Österreich. Der Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft analysierte die Partie und richtete auch den Blick nach vorne, was in den verbleibenden Partien gegen Ungarn am Montag und gegen Kroatien am Mittwoch besser werden muss.

Johannes Golla sah in der Offensive spielerische Defizite. Sascha Klahn